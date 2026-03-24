CANAL RCN
Colombia

Salud de Diana Ospina tras el caso de secuestro y detalles de la investigación, según su abogado

En diálogo con Alerta Bogotá, la defensa confirma seguimiento diario a la víctima y destaca progresos de la Fiscalía, aunque aún no hay capturas.

Foto: video cámaras - suministrada
FOTO: Captura de pantalla - Noticias RCN

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
05:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El caso de Diana Ospina, la mujer que fue secuestrada tras salir de una discoteca en Chapinero en la madrugada del domingo 22 de febrero, volvió a tomar relevancia luego de que su abogado rompiera el silencio sobre los avances del caso.

Estarían por caer los atracadores de Diana Ospina: revelan alarmante cifra de ‘paseos millonarios’ en Bogotá
RELACIONADO

Estarían por caer los atracadores de Diana Ospina: revelan alarmante cifra de ‘paseos millonarios’ en Bogotá

Felipe Peláez, abogado de víctimas, habló con Alerta Bogotá, en donde comentó que el proceso judicial “va en buen ritmo” y que se esperan resultados en el corto plazo. Además, confirmó que mantiene comunicación diaria con Ospina y ha verificado su estado psicológico.

Estado de salud y recuperación de Diana Ospina tras el secuestro

El abogado se refirió al estado actual de Diana Ospina, quien atraviesa un proceso de recuperación tras el episodio. Según sus declaraciones, la víctima ha mostrado avances positivos: “Ella ha estado mejor; ha estado volviendo a retomar su vida normal después de un evento tan traumático”.

Peláez enfatizó que mantiene contacto permanente con Ospina para verificar su estado emocional y psicológico. “Yo hablo con ella todos los días (...) esto es algo muy traumático, pero Diana es una mujer muy fuerte”, sostuvo.

Avances en la investigación del secuestro de Diana Ospina

De acuerdo con Peláez, la investigación sobre los hechos ocurridos entre el 22 y 23 de febrero de 2026 mantiene un curso activo, aunque todavía no se reportan capturas. “La Fiscalía continúa realizando las labores investigativas (...) estamos esperando que haya pronto resultados con las capturas”, indicó en la entrevista difundida por Alerta Bogotá.

El caso también ha impulsado medidas institucionales. La Alcaldía de Bogotá, en coordinación con autoridades, implementó zonas seguras de taxis en sectores de alta afluencia nocturna. Sobre estas acciones, el abogado señaló que representan “pasos importantes”, aunque advirtió que no constituyen una solución definitiva frente a un problema estructural de seguridad.

Desde la defensa, se ha insistido en que la visibilidad del caso puede contribuir a prevenir hechos similares. En palabras de Peláez, el testimonio de Ospina podría convertirse en una herramienta para “evitar que estos sucesos tan desafortunados sigan teniendo ocurrencia” en la ciudad y el país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Capturados en Kennedy dos hombres con arma de fuego ilegal

Luis Gilberto Murillo

Campaña de Luis Gilberto Murillo entró en alerta por riesgo de seguridad para el candidato presidencial

Antioquia

Se cumplen nueve días del paro minero: tres tractocamiones fueron incinerados en el Bajo Cauca

Otras Noticias

La casa de los famosos

Radical decisión: estos son los exjugadores que volverán a La Casa de los Famosos

El regreso a la competencia ya fue confirmado por parte de los presentadores del programa.

Copa Sudamericana

Modelo de OnlyFans encendió la previa entre O’Higgins vs. Millonarios en Copa Sudamericana

Daniella Chávez, modelo de OnlyFans lanzó reto entre O’Higgins vs. Millonarios en la Copa Sudamericana.

Dólar

Dólar hoy en Colombia sorprendió: este fue el precio de cierre del 24 de marzo

Estados Unidos

Recomendaciones clave ante presencia del ICE en aeropuertos de Estados Unidos

Millonarios

Médico reveló las causas ocultas de muerte súbita en jóvenes deportistas: ¿cuáles son?