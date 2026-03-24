Salud de Diana Ospina tras el caso de secuestro y detalles de la investigación, según su abogado

El caso de Diana Ospina, la mujer que fue secuestrada tras salir de una discoteca en Chapinero en la madrugada del domingo 22 de febrero, volvió a tomar relevancia luego de que su abogado rompiera el silencio sobre los avances del caso.

Felipe Peláez, abogado de víctimas, habló con Alerta Bogotá, en donde comentó que el proceso judicial “va en buen ritmo” y que se esperan resultados en el corto plazo. Además, confirmó que mantiene comunicación diaria con Ospina y ha verificado su estado psicológico.

Estado de salud y recuperación de Diana Ospina tras el secuestro

El abogado se refirió al estado actual de Diana Ospina, quien atraviesa un proceso de recuperación tras el episodio. Según sus declaraciones, la víctima ha mostrado avances positivos: “Ella ha estado mejor; ha estado volviendo a retomar su vida normal después de un evento tan traumático”.

Peláez enfatizó que mantiene contacto permanente con Ospina para verificar su estado emocional y psicológico. “Yo hablo con ella todos los días (...) esto es algo muy traumático, pero Diana es una mujer muy fuerte”, sostuvo.

Avances en la investigación del secuestro de Diana Ospina

De acuerdo con Peláez, la investigación sobre los hechos ocurridos entre el 22 y 23 de febrero de 2026 mantiene un curso activo, aunque todavía no se reportan capturas. “La Fiscalía continúa realizando las labores investigativas (...) estamos esperando que haya pronto resultados con las capturas”, indicó en la entrevista difundida por Alerta Bogotá.

El caso también ha impulsado medidas institucionales. La Alcaldía de Bogotá, en coordinación con autoridades, implementó zonas seguras de taxis en sectores de alta afluencia nocturna. Sobre estas acciones, el abogado señaló que representan “pasos importantes”, aunque advirtió que no constituyen una solución definitiva frente a un problema estructural de seguridad.

Desde la defensa, se ha insistido en que la visibilidad del caso puede contribuir a prevenir hechos similares. En palabras de Peláez, el testimonio de Ospina podría convertirse en una herramienta para “evitar que estos sucesos tan desafortunados sigan teniendo ocurrencia” en la ciudad y el país.