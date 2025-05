Sandra Ortiz y el escándalo de la UNGRD: mencionó reuniones con magistrados en reciente audiencia

Sigue avanzando el proceso en contra de Sandra Ortiz, la exconsejera para las regiones que terminó involucrada en el escándalo de corrupción de la UNGRD, pero que también se ha convertido en una pieza clave para la justicia, buscando esclarecer los hechos.

Ortiz nuevamente pidió a la Corte Suprema de Justicia que su voz sea escuchada. La exfuncionaria aseguró que tiene información sobre varios aforados involucrados en este entramado de corrupción. En sus declaraciones, señaló que hubo reuniones con magistrados.

En la diligencia, Ortiz mencionó una supuesta propuesta del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco durante un consejo de ministros.

Propuso que cada ministro o perteneciente al consejo de ministros, adoptara a un congresista, que estuviéramos pendientes de ellos y hacerles seguimiento, porque no habían mayorías en el Congreso.

La diligencia fue enviada a la magistrada Cristina Lombana, quien le preguntó por qué quiere declarar en el proceso contra Julio Elías Chagüi y Martha Peralta, investigados por el escándalo de la UNGRD en este despacho.

Lo hicimos para el magistrado Farfán y la Sala de Instrucción, nosotros queremos hablar sobre ese caso en particular, no de ningún otro porque yo no tengo conocimiento de nada más.