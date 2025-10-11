CANAL RCN
Colombia

Independiente Santa Fe dedicó sentido homenaje a Jaime Esteban Moreno

El equipo capitalino, del que era hincha el joven estudiante de Los Andes asesinado en Halloween, le dedicó un homenaje previo al juego ante Deportivo Cali.

Jaime Esteban Moreno Santa Fe
FOTO: Noticias | Santa Fe

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
11:39 a. m.
Este domingo 9 de noviembre, Independiente Santa Fe recibió a Deportivo Cali en el estadio 'El Campín' de Bogotá, donde el equipo se jugaba la clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, consiguiendo un triunfo épico en la última jugada del encuentro.

Por otro lado, en la previa del compromiso se vivió un conmovedor momento y fue cuando desde el equipo bogotano le brindaron un homenaje a Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de la universidad de Los Andes que fue asesinado en Bogotá durante la noche de Halloween.

Minuto de silencio para Jaime Esteban Moreno

Este joven, quien fue víctima de una brutal golpiza a las afueras de un bar en la localidad de Chapinero, era hincha de Independiente Santa Fe, por lo que desde las directivas del club decidieron brindarle un homenaje, elevando el llamado para que se haga justicia.

Antes de iniciar las acciones en el principal escenario deportivo de la capital, el árbitro Wílmar Roldán invitó a los jugadores de ambos equipos a realizar un minuto de silencio.

Capturado Ricardo González, presunto implicado en la muerte de Jaime Esteban Moreno

Las autoridades reportaron que se hizo efectiva la orden de captura contra Ricardo González, el vendedor informal que, disfrazado con una máscara de conejo, fue visto golpeando a Jaime Esteban Moreno en las cámaras de seguridad.

Este hombre se presentó en la URI de Canapote, en Cartagena, para atender el proceso judicial en su contra. Será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización del procedimiento de captura y las respectivas audiencias.

