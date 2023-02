¿Se acabarán las protestas de los taxistas por el acuerdo con el Gobierno?: No es muy claro

Aunque el paro anunciado por parte del gremio de taxistas no tuvo el alcance esperado y terminó poco después de comenzar, fue suficiente para que conductores y Gobierno se sentarán nuevamente a dialogar y acordarán 17 puntos para trabajar, entre los cuales se desacatan: la creación de mesas regionales para escuchar propuestas y problemáticas, la regulación de las aplicaciones de transporte particulares, la revisión de los precios de la gasolina, la creación de un Fondo para la Promoción del Ascenso Tecnológico para los taxis, el análisis de la seguridad social de los conductores, entre otros.

Los puntos que expresó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, calmaron los ánimos de los taxistas, que decidieron terminar su protesta tras lo pactado en el papel, el asunto es que el fantasma de nuevas movilizaciones sigue vigente, y dirigentes del gremio aseguran que, aunque usarán todas las vías de diálogo, de agotar este recurso volverían a las calles.

Hugo Ospina, presidente de Asoproctax, dijo en el debate de las 6:00 p.m. que si el presidente regula las aplicaciones de transporte en carros particulares, los conductores de taxi saldrían en masa a manifestarse. La conclusión de Ospina es que los diálogos se intentarán mantener, hasta concertar con el Gobierno y las autoridades.

Mientras tanto, el pacto logrado por el ministro de Transporte y los taxistas, en el que se sustenta el cese de las movilizaciones, deja bastantes dudas sobre la mesa. “El Gobierno de forma muy tibia firma un acuerdo con los conductores en el que no se resuelve absolutamente nada. Ellos dicen que van a seguir persiguiendo a los usuarios que emplean las plataformas y generan un ingreso para sus hogares, además el Gobierno le tira la pelota al Congreso de la República, pero ese no es el camino. Todos somos responsables, se deben concentrar los esfuerzos en dialogar”, dice el representante a la Cámara, Julián López.

Sobre este último punto, el comunicado deja en evidencia que se le atribuye la responsabilidad al legislativo, en torno a sanciones, regulaciones y normativas relacionadas con las apps de transporte.

Varios interrogantes quedan sobre la mesa tras lo acordado y las puertas a nuevas movilizaciones no están cerradas. Sobre todo, porque frente a uno de los puntos más álgidos del debate (la regulación de las plataformas de transporte) aún no hay conclusiones, y ni los taxistas, ni los conductores particulares, ni los colombianos saben si serán prohibidas o no.

¿Hay o no hay leyes que regulen las aplicaciones?

El líder de los taxistas asegura que la norma para regular las aplicaciones existe, pues el presidente Juan Manuel Santos promovió la ley 1753 del 2015, en la que nacen las plataformas tecnológicas de transporte en Colombia y se establecen los parámetros para su operación regulada. Muchas se legalizaron, pero las principales, como Uber, Didi, In Driver o Cabify, no lo hicieron, por este motivo los conductores consideran que las plataformas deben crear empresas de transporte debidamente legalizadas.

Sin embargo, desde la Cámara de Representantes, López asegura que dicha ley no es profunda. Y la única realidad es que más de 100 mil hogares viven de este tipo de aplicaciones, y no es posible evitar el avance de la tecnología. “Las plataformas tienen que ceder, no vamos a legalizar algo ilegal, pero hay una realidad en la que personas trabajan ahí. No más comunicados a medias que no sirven para nada. El único mensaje es que van a multar a los trabajadores de Didi o Cabify, pero eso no sirve. Hay que discutirlo”, dijo el congresista.

Ante la pregunta de si los taxistas aceptarían o no las plataformas, el vocero del gremio asegura que no van a validar que las aplicaciones no se ajusten a lo que establece la ley para prestar los servicios. “Los vehículos particulares deben dejar sus carros guardados e ir a lo masivo”.

Entonces, lo que se discuta entre ministerios, Congreso y Gobierno Nacional será determinante para la decisión de los conductores, el problema radica en que, parece haber posturas innegociables, por parte y parte, en un debate que lleva años en el mismo punto y que deja en evidencia las debilidades de los sistemas de transporte en el país.