CANAL RCN
Colombia

Registraduría descarta reimpresión de tarjetones para consulta presidencial del Pacto Histórico

La decisión fue sustentada por razones “materiales, presupuestales y de calendario”.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
09:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó este 15 de octubre, mediante un comunicado oficial y una carta enviada al Pacto Histórico, que no será posible modificar ni reimprimir los tarjetones para la consulta presidencial programada para el próximo 26 de octubre.

Daniel Quintero retira su nombre de la consulta del Pacto Histórico: estos son los motivos
RELACIONADO

Daniel Quintero retira su nombre de la consulta del Pacto Histórico: estos son los motivos

La decisión fue sustentada por razones “materiales, presupuestales y de calendario” que impiden cualquier ajuste en el diseño o distribución del material electoral.

El organismo electoral recordó que el periodo para realizar modificaciones venció el pasado 3 de octubre, fecha en la que se “socializó y remitió a las agrupaciones políticas las tarjetas definitivas” y que “no recibió objeción alguna” por parte de los partidos que integran el Pacto Histórico.

Abecé de lo que ocurre con el Pacto Histórico, su consulta y la decisión del CNE sobre uso del logo
RELACIONADO

Abecé de lo que ocurre con el Pacto Histórico, su consulta y la decisión del CNE sobre uso del logo

Registraduría descarta cambios en tarjetones del Pacto Histórico

Esta aclaración se da en respuesta a las solicitudes recientes de los precandidatos de esa coalición, quienes pidieron la reimpresión de los tarjetones argumentando que la formulación de la pregunta podría inducir a error, al presentar la consulta como interpartidista y con resultados definitivos, cuando aseguran que se trata de una consulta interna.

La Registraduría también informó que el 100 % del material electoral ya se encuentra impreso y en etapa de alistamiento y distribución nacional, lo que imposibilita cualquier modificación adicional.

Registraduría ratifica logística para consulta del 26 de octubre

Además, reiteró que “los jurados de votación computarán los votos en las actas de escrutinio y, posteriormente, se entregarán los resultados a las agrupaciones políticas para que adopten sus decisiones con base en los resultados”.

¿Qué vendrá para la consulta del Pacto Histórico tras decisión del CNE?
RELACIONADO

¿Qué vendrá para la consulta del Pacto Histórico tras decisión del CNE?

En el comunicado, la entidad enfatizó que su función es la de organizar y dirigir el proceso electoral, por lo que “no le corresponde decidir sobre inhabilidades, incompatibilidad, conflictos de intereses y, en general, sobre las condiciones jurídicas de los candidatos para participar o no de los diferentes procesos electorales”.

La consulta del 26 de octubre fue fijada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante la Resolución 00701 del 19 de febrero de 2025.

Según el comunicado, desde agosto la Registraduría adelantó mesas de trabajo con las colectividades políticas para definir los alcances del proceso, incluyendo el diseño de las tarjetas, la logística de impresión y la distribución del material. El sorteo público de las posiciones de los candidatos en las tarjetas se realizó el 29 de septiembre y fue transmitido por el canal oficial de YouTube.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Sellan bodega clandestina de morcilla en Kennedy por insalubridad y reincidencia

Abuso sexual

Niña de 9 años era abusada por profesor en una bodega de su colegio en Chía

Yina Calderón

Yina Calderón reveló nuevos detalles sobre la muerte de Baby Demoni, ¿qué dijo?

Otras Noticias

Millonarios

Ni Leo Castro pudo salvar a Millonarios: el 'embajador' cayó con Pereira y quedó prácticamente eliminado

Millonarios cayó 3-2 ante Pereira y le dice adiós a los cuadrangulares de la Liga BetPlay tras una campaña para el olvido.

Artistas

“Cásense con capitulación”: el contundente consejo de Daddy Yankee a los jóvenes

El cantante puertorriqueño ha protagonizado un fuerte debate tras sus declaraciones en su más reciente entrevista.

México

VIDEO | Abuelitos abrazados en el techo de su casa sobrevivieron a devastadoras inundaciones en México

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 15 de octubre de 2025

Cuidado personal

¿Cómo identificar a una persona insegura? Esto dice la psicología