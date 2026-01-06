CANAL RCN
Colombia

Se conoció la identidad de los cinco patrulleros secuestrados en Tibú, Norte de Santander

Los uniformados fueron interceptados por hombres armados cuando se movilizaban en un bus de servicio público en zona rural del municipio.

Foto: AFP

Noticias RCN

enero 06 de 2026
04:38 p. m.
Se conoció la identidad de los cinco patrulleros de la Policía que fueron secuestrados en la madrugada de este martes 6 de enero en el municipio de Tibú, Norte de Santander, un hecho que mantiene en alerta a las autoridades y a las familias de los uniformados.

Los policías secuestrados son José Ricardo Romero Carrillo, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Daniel de Jesús Granada Quiroz, Edwin Fabián Manosalva Contreras y Ramón Alberto Coronel Medina, quienes se encontraban regresando a sus lugares de servicio tras disfrutar de su periodo de descanso por las festividades de fin de año.

Interceptados en zona rural de Tibú

Según la información conocida, los cinco patrulleros se movilizaban en un bus de servicio público por el sector de La Llana, cuando hacia las 4:30 de la mañana fueron interceptados por tres hombres armados que se desplazaban en dos motocicletas. Los sujetos obligaron a los uniformados a descender del vehículo y se los llevaron con rumbo desconocido.

Para cometer el secuestro, los responsables también habrían hurtado una camioneta gris tipo platón, en la que presuntamente trasladaron a los policías.

Las autoridades rechazaron el secuestro y reiteraron el llamado para que se respete la vida e integridad de los patrulleros. De igual forma, confirmaron que se activó un dispositivo especial de búsqueda, en coordinación con las Fuerzas Militares y organismos judiciales, para lograr su pronta ubicación y liberación.

Este caso se suma a la compleja situación de seguridad que se vive en la región, donde 14 integrantes de la fuerza pública y dos funcionarios de la Fiscalía permanecen actualmente secuestrados, mientras avanzan gestiones con organismos humanitarios para facilitar su liberación.

