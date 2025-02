"Se dijo lo que se tenía que decir": minambiente tras el tenso consejo de ministros

Siguen apareciendo reacciones luego de lo que fue el tenso consejo de ministros este martes 4 de febrero, el cual fue televisado a nivel nacional y que tuvo momentos que encendieron la polémica, debido a posibles fracturas al interior del gabinete del presidente Gustavo Petro.

Una de las que se robó el protagonismo con su intervención fue la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien en medio de todo recibió la felicitación del presidente Petro con relación a su cumplimiento del 100% con los proyectos del Gobierno Nacional desde su Ministerio. Sin embargo, aprovechó el momento para confrontar al Jefe de Estado.

Declaraciones de Susana Muhamad tras el consejo de ministros

En Medellín, la ministra fue consultada por la posibilidad de renunciar a su puesto en el Ministerio, a lo que comentó. "Mire, esto es una decisión que se tomará con tranquilidad, ayer se dijo lo que se tenía que decir y esperaremos en las siguientes horas y consultas para poder avanzar".

Sobre el tema de Armando Benedetti, dijo. "Lo cierto es que hay que decir que el proyecto político necesita un proceso de integridad, de sostener principios y no solo del maltrato a las mujeres, sino de la trasparencia y la impunidad no son temas menores y que por lo tanto se han puesto ayer en ese debate abierto".

Finalmente, señaló que continuará luchando por el proyecto de gobierno junto al presidente Petro y que justamente se encuentra trabajando. "Haremos el trabajo hasta el último minuto y lo otro ya lo resolveremos".

¿Qué le dijo la ministra de Ambiente al presidente Petro en el consejo de ministros?

Inicialmente, le manifestó al presidente que las agendas paralelas no son de los ministros progresistas. "Las agendas paralelas son las que nosotros hemos tenido que enfrentar durante todo este gobierno. Hemos estado parados en resistencia institucional en contra de las agendas paralelas y entrampamientos".

Además, rechazó la inclusión de Armando Benedetti en el equipo de gobierno. "Como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete, de nuestro proyecto progresista, con Armando Benedetti. Y yo no soy la que voy a renunciar, porque no renuncio ni al proyecto ni al gobierno".