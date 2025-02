Francia Márquez y Susana Muhamad rechazan presencia de Armando Benedetti en el gabinete

La vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, expresaron al presidente Gustavo Petro su descontento por el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho.

La primera en hablar fue la vicepresidente y ministra de la Igualdad. Márquez, dijo que no estaba de acuerdo con la decisión de nombrar a Armando Benedetti como jefe de despacho. Además se dirigió a la nueva canciller, Laura Sarabia, a quien señaló de haberla irrespetado y dijo que en varias ocasiones tuvo que recordarle quién era ella en el Gobierno.

"No me parecen en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle -respéteme que soy la vicepresidenta- (...) "Respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este Gobierno a estas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando".