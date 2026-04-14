Santander completa seis días de bloqueos campesinos por el incremento en el avalúo catastral

Las protestas campesinas contra el aumento del avalúo catastral mantienen paralizado a Santander en su sexto día consecutivo de bloqueos.

Según la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), las afectaciones económicas alcanzan pérdidas diarias de 160 mil millones de pesos, mientras la movilidad y el abastecimiento se deterioran en todo el departamento.

En la vía hacia el Aeropuerto Internacional Palonegro, en Lebrija, se registran tres bloqueos en apenas 3.4 kilómetros.

Los manifestantes insisten en que no levantarán los puntos hasta recibir soluciones definitivas por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Viajeros se ven obligados a caminar largas distancias bajo el sol, cargando equipaje y acompañados de niños.

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Departamento prácticamente sitiado

Los bloqueos se extienden más allá de Lebrija. En San Gil, la vía hacia Bogotá permanece cerrada; en Río Negro, el paso hacia la costa está interrumpido; y en Tona, la vía a Cúcuta también se encuentra bloqueada. Dos puntos adicionales afectan la conexión con el Magdalena Medio, dejando al departamento con movilidad restringida en casi todas sus salidas.

La situación repercute en las centrales de abastos, donde el desabastecimiento comienza a sentirse. Productos como papa amarilla, cebolla cabezona blanca, fresa, apio y arracacha registran alzas por la reducción en los volúmenes de acopio.

“Estamos paralizados totalmente”, expresó un comerciante, al señalar que las cosechas no han podido ser cargadas desde el fin de semana.

Movilizaciones en otros departamentos por el avalúo catastral e impuesto predial

El impacto trasciende Santander. En Boyacá, los bloqueos incomunican al departamento con Casanare, Arauca, Santander y la costa atlántica. En algunos puntos, los campesinos permiten el paso cada seis horas.

En la autopista Río Grande y la troncal del Magdalena Medio, campesinos del sur del Cesar y norte de Santander mantienen bloqueos a la espera de que el gobierno nacional revise el avalúo catastral.

En Risaralda se registró un avance: tras diez horas de protesta en el sector de La Romelia, en Dosquebradas, los campesinos levantaron el bloqueo luego de que el alcalde se comprometiera a revisar caso por caso el incremento en el impuesto predial.