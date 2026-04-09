Se levantó el paro en La Calera por el incremento desproporcionado del avalúo catastral

Sobre las 6:00 de la tarde de este jueves se levantó el paro en el kilómetro 7 vía La Calera, Cundinamarca, tras una jornada marcada por bloqueos en varias regiones del país que afectaron la movilidad de miles de ciudadanos.

Desde la madrugada, las protestas impidieron el tránsito hacia Bogotá y dejaron a personas sin poder asistir a citas médicas ni cumplir con sus actividades cotidianas.

Movilidad restringida y diálogo con autoridades

El alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández, explicó que durante el día se habilitaron aperturas temporales y transbordos para el transporte público, además de una vía alterna por la vereda Triunfo que conecta con la calle 187 de Bogotá.

Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) hicieron presencia en el lugar para dialogar con los manifestantes y acordaron instalar una mesa de trabajo este viernes a las 10:00 a.m.

Rezago catastral y medidas de alivio

Hernández señaló que el municipio enfrenta un rezago catastral de 16 años, lo que ha generado un desfase frente al crecimiento urbano. Para mitigar el impacto de la actualización, la administración presentó un proyecto de acuerdo que contempla reducción de tarifas, mayores descuentos por pronto pago y topes máximos de incremento en predios de menor valor.

La próxima semana se entregarán los nuevos recibos del impuesto predial, y las reclamaciones podrán hacerse directamente en la oficina del IGAC instalada en el parque principal del municipio.