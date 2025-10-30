CANAL RCN
Economía

La Andi emite pronunciamiento contra la restricción a motocicletas en Bogotá

La Andi emitió un pronunciamiento tras la restricción a motocicletas en Bogotá. El gremio alertó por el impacto social y económico de la medida.

La Andi emite pronunciamiento contra la restricción a motocicletas en Bogotá
Foto: AFP

Sebastián Montañez

octubre 30 de 2025
03:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El reciente decreto de la Alcaldía de Bogotá, que restringe la circulación de motocicletas durante el puente de Halloween, ha generado reacciones entre distintos sectores.

Restricción para motos en Bogotá por Halloween: horarios y corredores donde no podrán circular
RELACIONADO

Restricción para motos en Bogotá por Halloween: horarios y corredores donde no podrán circular

Uno de los más críticos ha sido la Andi, que a través de su Cámara de la Industria de Motocicletas expresó su preocupación por el impacto que esta medida puede tener sobre miles de ciudadanos que usan la moto como su principal medio de transporte.

En entrevista con Noticias RCN, el gremio afirmó que entiende la necesidad de garantizar la seguridad vial y el orden público, pero considera que las decisiones deben planearse con anticipación y contar con diálogo con los sectores afectados.

Las cinco razones de la Andi frente a la medida

Impacto social: la motocicleta es un medio de transporte fundamental para miles de hogares bogotanos, especialmente de menores ingresos (más del 90% en estratos 1, 2 y 3). Según el DANE, el 13,63 % de los hogares de la ciudad tiene al menos una moto. Las restricciones afectan directamente su movilidad, productividad y bienestar.

Distrito se pronuncia sobre bloqueos y protestas por restricción de motos: ¿Se mantiene el decreto?
RELACIONADO

Distrito se pronuncia sobre bloqueos y protestas por restricción de motos: ¿Se mantiene el decreto?

Necesidad de diálogo previo: toda medida que impacte la movilidad debe ser socializada con los sectores involucrados, especialmente los usuarios.

Planeación anticipada: al ser una fecha previsible, las acciones de prevención deberían adoptarse con al menos dos o tres meses de antelación.

Comunicación oportuna: las decisiones deben tener tiempo suficiente de divulgación para que la ciudadanía pueda adaptarse.

Llamado al diálogo y la corresponsabilidad: la industria reitera su disposición a trabajar con las autoridades para construir soluciones que fortalezcan la seguridad vial sin afectar el sustento de los usuarios.

Un llamado a concertar medidas conjuntas

La Andi insistió en que las restricciones repentinas pueden tener efectos sociales y económicos importantes, por lo que propuso mantener un canal de diálogo constante con la Alcaldía para diseñar estrategias que mejoren la convivencia vial sin limitar la movilidad de los motociclistas.

Estas motos sí podrán circular en Bogotá durante el puente de Halloween
RELACIONADO

Estas motos sí podrán circular en Bogotá durante el puente de Halloween

Cabe recordar que la medida trata que todas las motociletas no pueden llevar parrilleros desde las 00:00 de este jueves 30 de octubre y hasta la media noche del 3 de noviembre.

Asimismo, ninguna moto podrá circular desde las 8:00 p.m. a 5:00 a.m. en vías principales de la ciudad capital.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

satena

Reconocida aerolínea inauguró la ruta Bogotá–Nuquí para conectar con el pacífico colombiano

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo hoy 30 de octubre de 2025

Ciberseguridad

Advierten por pagos con código QR: estos son los fraudes por los que podría perder su dinero

Otras Noticias

Yina Calderón

Sale a la luz foto de Karina García y Yina Calderón cuando aún eran amigas

La foto ha generado numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes esperan una posible reconciliación en el nuevo reality.

Cali

Joven de 23 años con muerte cerebral en Cali tras presunto reto de licor en discoteca

María José Ardila sufrió muerte cerebral tras desplomarse durante un reto de licor a cambio de un premio económico.

Enfermedades

Detección temprana del cáncer de mama: una decisión que lo cambia todo

Redes sociales

Luto: falleció reconocido actor de 'El príncipe del rap' a los 42 años

Dimayor

Dimayor aplaza la fecha 19 de la Liga BetPlay y anticipa las semifinales de la Copa BetPlay