La Andi emite pronunciamiento contra la restricción a motocicletas en Bogotá

El reciente decreto de la Alcaldía de Bogotá, que restringe la circulación de motocicletas durante el puente de Halloween, ha generado reacciones entre distintos sectores.

Uno de los más críticos ha sido la Andi, que a través de su Cámara de la Industria de Motocicletas expresó su preocupación por el impacto que esta medida puede tener sobre miles de ciudadanos que usan la moto como su principal medio de transporte.

En entrevista con Noticias RCN, el gremio afirmó que entiende la necesidad de garantizar la seguridad vial y el orden público, pero considera que las decisiones deben planearse con anticipación y contar con diálogo con los sectores afectados.

Las cinco razones de la Andi frente a la medida

Impacto social: la motocicleta es un medio de transporte fundamental para miles de hogares bogotanos, especialmente de menores ingresos (más del 90% en estratos 1, 2 y 3). Según el DANE, el 13,63 % de los hogares de la ciudad tiene al menos una moto. Las restricciones afectan directamente su movilidad, productividad y bienestar.

Necesidad de diálogo previo: toda medida que impacte la movilidad debe ser socializada con los sectores involucrados, especialmente los usuarios.

Planeación anticipada: al ser una fecha previsible, las acciones de prevención deberían adoptarse con al menos dos o tres meses de antelación.

Comunicación oportuna: las decisiones deben tener tiempo suficiente de divulgación para que la ciudadanía pueda adaptarse.

Llamado al diálogo y la corresponsabilidad: la industria reitera su disposición a trabajar con las autoridades para construir soluciones que fortalezcan la seguridad vial sin afectar el sustento de los usuarios.

Un llamado a concertar medidas conjuntas

La Andi insistió en que las restricciones repentinas pueden tener efectos sociales y económicos importantes, por lo que propuso mantener un canal de diálogo constante con la Alcaldía para diseñar estrategias que mejoren la convivencia vial sin limitar la movilidad de los motociclistas.

Cabe recordar que la medida trata que todas las motociletas no pueden llevar parrilleros desde las 00:00 de este jueves 30 de octubre y hasta la media noche del 3 de noviembre.

Asimismo, ninguna moto podrá circular desde las 8:00 p.m. a 5:00 a.m. en vías principales de la ciudad capital.