Contraloría alerta por baja ejecución de recursos de emergencia en Córdoba

La Contraloría General de la República advirtió que, pese al recaudo de 7,5 billones de pesos en impuestos destinados a atender la emergencia por la ola invernal en Córdoba, la ejecución de estos dineros es mínima.

Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía y las Finanzas del Estado, explicó que “solo se ha ejecutado el 16% de los recursos recaudados”, lo que significa que el 84% permanece sin uso dentro del presupuesto general de la Nación.

Recursos sin transferencias a territorios

Según Lindo, la entidad inició un seguimiento desde febrero, cuando se decretó la emergencia económica, y encontró que “no se han identificado transferencias a las entidades territoriales”, pese a que son los primeros respondientes en la atención de desastres.

La funcionaria señaló que la falta de ejecución afecta directamente la calidad de vida de los damnificados, quienes aún permanecen en condiciones de emergencia.

Falta de plan de acción y censo de damnificados

La Contraloría también requirió a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo la entrega de un plan de acción y un censo completo de los afectados, documentos que no han sido presentados. “Ya van cinco meses y no existen objetivos ni metas trazadas para la recuperación de los territorios”, advirtió Lindo.

El organismo de control anunció que intensificará las auditorías de cumplimiento en el segundo semestre para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las comunidades damnificadas.