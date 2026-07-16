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Cárcel para policías que habrían participado en el robo de motos incautadas en Cauca

Se cree que presuntamente se articularon para no reportar las motos recuperadas y permitir que terceros las robaran.

Foto: Fiscalía.
Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

julio 16 de 2026
12:49 p. m.
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Fueron llevados ante la justicia tres funcionarios de la Policía y una persona, los presuntos responsables del robo de al menos 10 motocicletas incautadas en El Tambo, Cauca.

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Las investigaciones tienen registros de hechos ocurridos entre el 18 de enero y 15 de febrero de 2026. En ese tiempo, hubo varias motos reportadas como robadas que fueron recuperadas en la vía Panamericana, puntualmente en el sector de Río Blanco.

Habrían robado al menos 10 motocicletas

Sin embargo, varios de los vehículos no fueron registrados oficialmente y terminaron saliendo de las instalaciones policiales sin el trámite correspondiente.

Las autoridades identificaron al mayor Ángelo Leonardo Hernández Rubiano y a las patrulleras Diana Marcela Leiton Sánchez y Tatiana Alejandra Joaqui Zúñiga como los presuntos responsables. También habría estado implicado Yecid Castro Rojas.

El oficial habría permitido irregularidades en los registros y facilitado el retiro por parte de terceros. A su vez, una de las patrulleras presuntamente no informó formalmente sobre la recuperación de las motocicletas y coordinó la salida sin levantar sospechas.

¿Qué rol habría tenido cada uno?

Se cree que la otra uniformada habría permitido el ingreso de personas ajenas a la institución.

La fiscal del caso sostuvo que el mayor supuestamente ordenó qué incautaciones no se debían reportar, dado que afectaba las estadísticas; siendo la excusa para ocultar el presunto robo.

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Las capturas fueron efectuadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional, en las ciudades de Popayán y Tunja.

Durante la audiencia, les imputaron los delitos de presunto prevaricato por omisión, peculado por apropiación y hurto calificado y agravado. Ninguno aceptó los cargos y un juez impuso medida de aseguramiento contra los policías. El civil recibió prisión domiciliaria.

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