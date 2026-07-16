Inpec refuerza las medidas de seguridad en la cárcel de Itagüí tras denuncias sobre presunto plan de fuga

Luego de que el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, dijera tener pruebas sobre un presunto plan de fuga masiva para los capos más peligrosos del Valle de Aburrá recluidos en la cárcel de Itagüí, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario anunció una serie de medidas preventivas que tienen como propósito:

“Salvaguardar la seguridad, garantizar el cumplimiento del régimen penitenciario y mantener el control institucional frente a cualquier amenaza que pueda comprometer el orden y la custodia de la población privada de la libertad”.

Los puestos de seguridad serán reforzados por los grupos especiales (GROPE), la Policía entrará a fortalecer la seguridad perimetral del penal y el Ejército establecerá un tercer anillo de seguridad. Se extremarán medidas en los traslados y controles de ingreso, y el director regional visitará la cárcel y se reunirá con la Procuraduría para evitar cualquier contratiempo.

¿Qué dijo de Bedout sobre el presunto plan de fuga de la cárcel de Itagüí?

De acuerdo con de Bedout, los detalles del presunto plan de fuga estarían afinándose en la comuna tres de Manrique.

Sin embargo, advirtió de manera preliminar que hombres armados a bordo de motos de alto cilindraje intentarían liberar a los capos del Valle de Aburrá antes del siete de agosto.

En el penal se encuentran cabecillas de bandas criminales como alias Douglas, Tom y Pesebre. La denuncia formal por presunta fuga de presos, favorecimiento de fuga y concierto para delinquir ya fue puesta ante la Fiscalía.

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El ministro de Justicia designado solicitó a la Fiscalía la adopción de medidas:

Horas antes del anuncio del Inpec, el coordinador del equipo jurídico de empalme del gobierno entrante y ministro de Justicia designado, Iván Cancino, envió una carta a la Fiscalía indicando que, si bien “no pretende atribuir veracidad a los hechos narrados”, hace una invitación respetuosa “a que, ante la información ya conocida, se adopten con la prontitud y diligencia que el caso amerita las medidas de cuidado, prevención y revisión que resulten necesarias para salvaguardar la seguridad y la integridad de la sociedad”.