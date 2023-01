¿Se pudo evitar la tragedia en Medellín?: video habría revelado la inundación en tiempo real

Luego de 34 años se repite la trágica historia en el deprimido de Conquistadores de Medellín donde, en aquella ocasión, murieron ahogados tres músicos. En horas de la noche de este 14 de enero se registró un hecho similar, en el que una pareja perdió la vida dentro de su vehículo que quedó atrapado bajo uno tres metros de agua, justamente al pasar la oreja.

Fueron al menos cuatro horas de intensas lluvias en la capital antioqueña las que detonaron esta tragedia. Se trata de un serio problema para la evacuación de las aguas que se acumulan producto de los aguaceros prolongados. Aunque es algo con lo que la ciudad ha lidiado por décadas, por falta de evolución y rediseño en el drenaje urbano, el concejal Daniel Duque, puso sobre la mesa un importante cuestionamiento que se teje al conocerse un video en el que se evidencia que se estaba inundando el derpimido: ¿se pudo evitar la muerte de estas dos personas?

El argumento más poderoso tiene que ver con las imágenes que se conocieron a través de las cámaras del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata) que captaron en tiempo real que el deprimido se estaba llenando y el momento exacto en el que entró a la boca del lobo el vehículo en el que se movilizaban las víctimas.

Si este sistema permitió ver que nuevamente se estaba inundando el deprimido, ¿por qué la Secretaría de Movilidad o las autoridades competentes no procedieron al cierre de la oreja?

Es una duda que de acuerdo con la publicación del concejal le compete responder al alcalde Daniel Quintero. Su pronunciamiento inicialmente se quedó en un trino en el que comunicó el fallecimiento de Luis Estrada de 51 años y Alexandra Salazar de 42, respectivamente.

Pregunta para @QuinteroCalle. Si esta cámara del SIATA puede ver en tiempo real que el deprimido se está llenando de agua, ¿por qué la Secretaría de Movilidad no cerró la oreja?, ¿era esta tragedia prevenible?, ¿se coordinaron todas las dependencias a tiempo?



¡RESPONDA! pic.twitter.com/P9wCDu3OyT — Daniel Duque V. 🌻 (@danielduquev) January 16, 2023

Noticias RCN intentó conocer la razón por la que no hubo un accionar oportuno de la Secretaría de Movilidad de Medellín a pesar de la transmisión en tiempo real de lo que estaba ocurriendo. Ante este cuestionamiento, desde esta jurisdicción indicaron que esa era una competencia del Siata que pertenece al Área Metropolitana. Sin embargo, por ese lado no se pudo establecer una comunicación directa.

Las propuestas para evitar este tipo de tragedias

Tras la tragedia que se registró el fin de semana en Medellín, en consejo de Gobierno, el director del Área Metropolitana, Juan David Palacio, confirmó que, en conjunto con el Siata, estudian la posibilidad de poner alarmas y un sistema de talanqueras para evitar el ingreso de vehículos en soterrados cuando haya fuertes lluvias e inundaciones en vías de la ciudad.

“El alcalde me pedía buscar a través del proyecto Siata cómo eliminar esa posibilidad de riesgo de inundación en los soterrados y así evitar una situación y que no se sigan perdiendo vidas”.

El alcalde Daniel Quintero Calle respaldó la iniciativa y pidió que sea estudiada no solo para el deprimido también conocido como de ‘Los Músicos’, sino también en diferentes puntos críticos de la ciudad.

Habría que hacer análisis, estudios y mirar qué podemos hacer en temas de diseño estructural, pero en algunos casos lo que hay que hacer es cerrar. Me parece una magnífica idea, un sensor de agua que baje la talanquera como lo hace un ferrocarril: pone el semáforo en rojo, baja la talanquera y ahí ya no puede pasar ningún carro, explicó Quintero.

¿Por qué se inundan los deprimidos de Medellín?

