Encuentran sin vida a niña indígena que había desaparecido en Caldono, Cauca

Las comunidades indígenas apuntan a que se trataría de un asesinato. Había desaparecido a inicios de mes.

diciembre 30 de 2025
06:48 p. m.
El pasado miércoles 3 de diciembre, comenzó la consternación por la desaparición de Karen Melissa Caviche Menza, una joven de 11 años, en Villa Hermosa, municipio de Caldono en Cauca.

Para cuando ocurrió la desaparición, se encontraba sola, debido a que sus papás estaban trabajando. Estaba cursando quinto de primaria y pertenecía a la comunidad Nasa del resguardo de San Lorenzo.

La última vez que se supo algo: salió sola de su casa

Lo último que se supo es que había salido de su casa, vistiendo un pantalón marrón, blusa blanca y zapatos negros. La búsqueda se extendió por las veredas vecinas, hasta que hubo noticias el domingo 28 de diciembre.

Por desgracia, sus restos fueron encontrados cerca a la bocatoma de la vereda Santa Elena, por una zona solitaria. Teniendo en cuenta el estado del cuerpo, se cree que se habría tratado de un asesinato.

El resguardo rechazó lo sucedido: “No existen motivos que justifiquen la violencia contra una niña. De haber existido crimen contra la menor, nos sentimos agredidos en el corazón mismo de nuestra pervivencia cultural”.

Caldono, de los municipios más azotados por la violencia en Cauca

Se les pidió a las autoridades adelantar las pesquisas competentes y dar con los responsables en el menor tiempo posible.

Cauca es uno de los departamentos más afectados por la presencia de grupos armados. Por eso, a finales de octubre, la Defensoría presentó un informe con las amenazas.

La Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, el autodenominado Nuevo Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) son los grupos responsables de múltiples crímenes.

Caldono hace parte de los municipios con alertas activas, junto a Timbiquí, Toribío, Silvia, Suárez, Sucre, Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Popayán, Patía, Páez, Morales, Miranda, López de Micay, Jambaló, Guachené, Guapi, El Tambo, Corinto, Caloto, Cajibío, Bolívar, Buenos Aires, Almaguer y Argelia.

