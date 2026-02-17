CANAL RCN
Se reveló la identidad y estado de salud de los tres extranjeros heridos en tiroteo en Barranquilla

Las víctimas, estudiantes europeos que visitaban la ciudad para el Carnaval, presentan heridas de consideración.

febrero 17 de 2026
01:25 p. m.
El pasado fin de semana se conoció la noticia de un ataque armado en un establecimiento comercial del barrio Montecristo de Barranquilla que dejó a tres estudiantes extranjeros heridos mientras disfrutaban de las actividades del Carnaval.

Los heridos, quienes estudian a modo de intercambio en Bogotá y viajaron a la capital atlanticense para disfrutar de las festividades, fueron identificados oficialmente por las autoridades. Se trata de Motte Cyprien Loic, de 20 años y nacionalidad francesa; Teo María Starostenko, de 24 años y nacionalidad italiana; y Jacob Benjamín Sedgwick, de 23 años y nacionalidad inglesa.

Estado de salud y atención médica de las víctimas

El joven francés sufrió dos impactos de bala en el brazo izquierdo, con un proyectil alojado en el abdomen y otra herida en el glúteo izquierdo que ocasionó fractura de fémur; el italiano recibió un disparo en el tórax posterior derecho, mientras que el inglés fue el menos afectado.

Según información oficial, uno de los jóvenes ya fue sometido a cirugía. Los tres fueron trasladados a centros de salud en Barranquilla, donde reciben atención especializada para tratar las heridas ocasionadas por los disparos. El seguimiento médico continuará en las próximas horas para evaluar su recuperación y descartar complicaciones.

Investigación policial y búsqueda de los responsables

La Policía Nacional confirmó que activó toda su capacidad operativa a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para identificar a los responsables del tiroteo. Hasta el momento no se han registrado capturas, pero las autoridades analizan un posible caso de extorsión como móvil del ataque.

Un video que circula en redes sociales muestra la confusión y el pánico que se vivió tras los disparos, evidenciando la gravedad del hecho y la rapidez con la que actuaron los vecinos y autoridades locales.

