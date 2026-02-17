CANAL RCN
Economía

Colombia se ubica como el quinto país más barato de América Latina para extranjeros en 2026

Colombia se posiciona como el quinto país más barato de América Latina para extranjeros, según ranking global de Numbeo 2026. Conoce qué mide el estudio y por qué el país destaca.

Colombia se ubica como el quinto país más barato de América Latina para extranjeros en 2026
Colombianos en la lista Clinton. Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
01:21 p. m.
Colombia volvió a aparecer en el radar internacional, esta vez por una razón que resulta atractiva para viajeros, nómadas digitales y personas que buscan vivir fuera de su país como lo es el costo de vida.

De acuerdo con el más reciente Índice Global de Costo de Vida 2026 de Numbeo, el país se ubicó en el puesto 118 a nivel mundial, con un puntaje de 31,7, consolidándose como el quinto más barato de América Latina para quienes llegan del exterior.

El estudio compara los gastos diarios (incluido el arriendo) frente a Nueva York, que funciona como referencia con índice 100. En términos simples, esto significa que vivir en Colombia resulta cerca de un 68% más económico que hacerlo en la ciudad estadounidense.

La mediana mundial para 2026 se situó en 30,8, mientras que Estados Unidos aparece con un índice de 56,3, muy por encima del registro colombiano.

¿Qué mide el ranking y por qué Colombia sale bien librada?

El informe de Numbeo se basa en un análisis integral de gastos cotidianos como vivienda, alimentación, transporte y servicios.

La plataforma recopila datos de cientos de ciudades y los convierte en un indicador que permite comparar el nivel de vida en dólares.

En ese contexto, Colombia figura entre las economías con menores costos de la región, una condición que se explica principalmente por precios más bajos en arriendos y necesidades básicas, frente a mercados desarrollados.

Mientras tanto, los centros financieros europeos dominan la parte alta del ranking. Por ejemplo, Zúrich lidera nuevamente la lista global, seguida por otras ciudades suizas como Ginebra y Basilea.

Allí, el elevado valor de la vivienda y los servicios empuja el costo de vida, aunque también se compensa con salarios altos.

Las ciudades más caras del mundo y el contraste regional

Entre las diez ciudades más costosas aparecen varias urbes suizas, además de Reikiavik, Honolulu y San Francisco. A nivel de territorios, Bermudas encabeza el listado, seguida por Islas Caimán y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

