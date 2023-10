¿Qué pasó con el subintendente de la Policía John Armando García? su familia no cree en un suicidio

Es muy extraña la muerte del abogado y subintendente de la Policía, John Armando García. Minutos después de llegar a prestar guardia, apareció muerto. Se dijo que fue un suicidio, pero gracias al empeño de su mamá y al trabajo de expertos, la versión empezó a derrumbarse.



María Ascensión Castiblanco es la madre de John Armando García. Durante siete años va de un recuerdo a una hipótesis, a un reclamo, a la indignación que casi siempre llega al dolor: “Yo sé que él no lo hizo, estoy segura de que no lo hizo, pero ¿quién lo hizo? No lo sé”.

La última llamada del subintendente García

María Ascensión cuenta que su última conversación fue una llamada en la que le preguntó cómo estaba y le habló de su trabajo.

Yo estoy aquí trabajando y esto me aburro, me tienen un montón de trabajo

Tres días después, muy temprano y en el mismo edificio del norte de Bogotá desde el que hizo la llamada, su hijo, el subintendente John Armando García Castiblanco acudió a prestar guardia, pero ocurrió lo inexplicable.

Lo encontraron en la oficina 302, sentado en su puesto con un disparo en la cabeza y una pistola en la mano. Aún tenía signos vitales. “Inclusive cuando llega a la Clínica del Country él muere a las tres horas porque ya llega en estado agónico”, afirma Rubén Darío Angulo, médico cirujano y perito.

La noticia llegó primero a casa de Lorena, con quien Jhon Armando tuvo un hijo y la relación sentimental más larga. Dos personas enviadas por la Policía Nacional le contaron lo sucedido: “Me dicen, siga doña María y se sienta. Sentí un latigazo que me dieron. Su hijo entró a trabajar esta mañana y se dio un tiro”.

Luego, en Siachoque, departamento de Boyacá, donde creció el subintendente, su papá, Ángel Custodio García, sintió sacudir su mundo: “Estábamos recogiendo papas cuando me timbró el celular, ella me llama llorando y dice: Armando está muerto. Ese dolor lo llevo todos los días de mi vida”.



Les dijeron que fue un suicidio y con el peso del dolor les cayó encima la duda. Su hermana, Luz Deicy García, lo negó de inmediato:

Mentira, algo le pasó, algo le hicieron (…) él no iba a hacer eso

“Él estaba feliz y dijo mamita, yo compré el apartamento en Tunal y con lo que me den del del subsidio de vivienda es para comprarle su casita mamá para que sumercé no tenga que trabajar y vivir de ese arriendito”. Dijo María Ascensión.

¿Acoso laboral?

John Armando, quien también era abogado, tuvo algunos episodios de ansiedad y depresión, pero hubo uno en especial que parecía darle validez al suicidio.

“Con reciente plan de intento de ahorcarse que fue evidenciado por su pareja por lo que fue hospitalizado en unidad de salud mental durante ocho días”, señala un informe.

Ocurrió dos años antes de su muerte y lo atribuyeron a la frustración profesional y al supuesto acoso de un personaje que ronda el caso como una sombra. Su mamá lo recuerda bien:

“Él quería ser oficial y dos veces intentó hacer el curso, pero por ese problema, seguro con el tal teniente, no lo dejaron hacer porque ambas veces dice que él salió con sus notas bien altas, pero en la lista no salió”.

El teniente del que habla era un jefe que presuntamente lo acosaba. Nunca les dio el nombre a ellos, pero sí, a la segunda mujer con la que convivió.

“Lo único que él decía era que se la tenían montada porque le tenían mucho trabajo, le estaban poniendo mucho trabajo y mucho problema, problemas con un jefe”, relata su mamá..

En esa misma línea estaban las palabras de los policías que les hablaron al oído durante el funeral para prevenirlas, como lo narra la hermana de John Armando: “Se me acercan algunos compañeros de él a decirme que él no hizo esto, que a él lo tenían muy acosado laboralmente”.



Cuando el director de la Policía Nacional de la época les dio el pésame, le pidieron que las escuchara y aunque les ofreció recibirlas en su despacho. después de tres intentos los atendió otro oficial: el coronel Gustavo Chavarro.



“Y dijo miren que mi señora así se sentó, venga mi señora, yo le voy a hablar a calzón quitado, su hijo tenía muchos problemas y él tenía razón para quitarse la vida”, narra la mamá del uniformado.



Nadie en la familia le creyó, pero debían callar hasta obtener una prueba que nadie pusiera en duda.

Mientras esperaban ese resultado hubo un misterioso intento por abordarlos. Una mujer les habló de apariciones en el quinto piso del edificio donde John Armando trabajó y murió. Quería darles un mensaje extrasensorial que aumentó la duda.