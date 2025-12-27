CANAL RCN
Colombia

Secretaría de Salud advierte que inescrupulosos estarían haciéndose pasar por funcionarios para estafar en Bogotá

Bajo ninguna circunstancia los funcionarios de la cartera de salud podrán realizar cobros, vender productos o solicitar información financiera sensible en sus visitas.

Foto: @SectorSalud/X
Foto: @SectorSalud/X

Noticias RCN

diciembre 27 de 2025
07:13 p. m.
A contados días de que termine el año, la Secretaría Distrital de Salud advirtió que personas inescrupulosas estarían haciéndose pasar por funcionarios de la entidad para estafar a los ciudadanos en supuestas visitas en las que ofrecen servicios “gratuitos” o de inspección, vigilancia y control.

En respuesta, la entidad rechazó “de manera categórica estas acciones fraudulentas que atentan contra la confianza y seguridad de la ciudadanía”, e insistió “en la importancia de no permitir el ingreso de personas no identificadas y de denunciar inmediatamente cualquier situación sospechosa ante las autoridades competentes”.

Frente a las denuncias de estafa conocidas los últimos días, insisten en extremar medidas y poner en conocimiento de las autoridades situaciones que puedan generar sospecha e impliquen a supuestos funcionarios de la entidad.

¿Cómo identificar a funcionarios de la Secretaría de Salud?

De acuerdo con la entidad, sus funcionarios oficiales deben portar en todo momento el uniforme institucional: una chaqueta azul con los logos de la Secretaría; su carné con nombre completo, número de cédula, grupo sanguíneo y la subred integrada a la que pertenecen.

Además, bajo ninguna circunstancia podrán realizar cobros por su visita o a cambio de emitir acciones, vender productos o solicitar información financiera o personal sensible de los ciudadanos o sus negocios.

Tenga en cuenta durante visitas de inspección de los funcionarios de la Secretaría:

De acuerdo con la entidad, de realizar una visita “esta debe ser atendida, preferiblemente, por el propietario o representante legal del establecimiento. Si esto no es posible, se debe designar a una persona responsable y mayor de edad, quien deberá acompañar al funcionario durante toda la visita”.

Los ciudadanos están en su derecho de solicitar una copia del acta de la visita y, en caso de que se tomen muestras a alimentos, bebidas u otros productos, el funcionario debe diligenciar un acta formal.

“Al finalizar la actividad, el ciudadano tiene derecho a que el funcionario lea y explique el acta de la visita, así como los hallazgos realizados, en caso de que existan. Si no está de acuerdo con alguna observación, puede dejar constancia por escrito en el acta antes de firmarla”, precisó la cartera.

