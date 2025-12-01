Alerta en Tunjuelito: estafan a adultos mayores beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado

La Secretaría de Gobierno de Bogotá hizo un llamado a los adultos mayores beneficiarios del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) para que se mantengan alerta ante posibles intentos de fraude y suplantación de funcionarios públicos.

La entidad advierte que personas inescrupulosas están utilizando tácticas engañosas para apropiarse de los recursos destinados a esta población vulnerable.

La advertencia surge tras un caso reportado en la localidad de Tunjuelito, donde individuos se hicieron pasar por supuestos servidores de la Alcaldía Local.

Los falsos funcionarios contactaron a beneficiarios del IMG solicitando la “devolución” de los apoyos económicos recibidos, bajo el pretexto de realizar un procedimiento administrativo, y ofrecieron recoger el dinero personalmente en sus viviendas.

Ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero: Secretaría Distrital

Ante esta situación, la Secretaría Distrital de Gobierno reiteró que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero ni realizar visitas domiciliarias con fines de cobro.

“Todos los pagos del IMG se realizan de manera escalonada y segura a través de billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii y dale!, o mediante giros notificados por mensaje de texto”, afirmó la Secretaría de Gobierno.

También invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de fraude a través de los canales oficiales y recordó que todos los beneficios del IMG son gratuitos y no requieren intermediarios.

¿Cómo evitar ser víctima de los fraudes en los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG)?

El Distrito reitera que los únicos canales válidos para recibir información y establecer contacto con entidades públicas son los portales web oficiales y las líneas institucionales autorizadas.

Además, recuerda que todo funcionario debe portar credenciales visibles y verificables que lo identifiquen como parte de una entidad gubernamental. Esta medida busca proteger a los adultos mayores de posibles engaños y suplantaciones que puedan poner en riesgo su seguridad y sus recursos.

Ante cualquier intento de fraude, el Distrito hizo un llamado a que las personas verifiquen la identidad de quien se comunique en nombre de una entidad pública, eviten entregar dinero o información personal y bancaria a desconocidos, y denuncien de inmediato a la línea 123, al CAI más cercano o a través de los canales oficiales de la Alcaldía Local correspondiente.