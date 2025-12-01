CANAL RCN
Colombia

Alerta en Tunjuelito: estafan a adultos mayores beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado

El Distrito advirtió a beneficiarios del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) ante casos de estafa a adultos mayores en Tunjuelito.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 12 de 2025
06:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Secretaría de Gobierno de Bogotá hizo un llamado a los adultos mayores beneficiarios del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) para que se mantengan alerta ante posibles intentos de fraude y suplantación de funcionarios públicos.

La entidad advierte que personas inescrupulosas están utilizando tácticas engañosas para apropiarse de los recursos destinados a esta población vulnerable.

¿Bota el recibo del cajero automático? Así puede ser víctima del fraude más inesperado
RELACIONADO

¿Bota el recibo del cajero automático? Así puede ser víctima del fraude más inesperado

La advertencia surge tras un caso reportado en la localidad de Tunjuelito, donde individuos se hicieron pasar por supuestos servidores de la Alcaldía Local.

Los falsos funcionarios contactaron a beneficiarios del IMG solicitando la “devolución” de los apoyos económicos recibidos, bajo el pretexto de realizar un procedimiento administrativo, y ofrecieron recoger el dinero personalmente en sus viviendas.

Ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero: Secretaría Distrital

Ante esta situación, la Secretaría Distrital de Gobierno reiteró que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero ni realizar visitas domiciliarias con fines de cobro.

Así están estafando a fans del Mundial 2026: revelaron la ola de fraudes
RELACIONADO

Así están estafando a fans del Mundial 2026: revelaron la ola de fraudes

“Todos los pagos del IMG se realizan de manera escalonada y segura a través de billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii y dale!, o mediante giros notificados por mensaje de texto”, afirmó la Secretaría de Gobierno.

También invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de fraude a través de los canales oficiales y recordó que todos los beneficios del IMG son gratuitos y no requieren intermediarios.

¿Cómo evitar ser víctima de los fraudes en los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG)?

El Distrito reitera que los únicos canales válidos para recibir información y establecer contacto con entidades públicas son los portales web oficiales y las líneas institucionales autorizadas.

Revelan nuevo método de estafa por WhatsApp: ojo si le piden votos en concursos infantiles
RELACIONADO

Revelan nuevo método de estafa por WhatsApp: ojo si le piden votos en concursos infantiles

Además, recuerda que todo funcionario debe portar credenciales visibles y verificables que lo identifiquen como parte de una entidad gubernamental. Esta medida busca proteger a los adultos mayores de posibles engaños y suplantaciones que puedan poner en riesgo su seguridad y sus recursos.

Ante cualquier intento de fraude, el Distrito hizo un llamado a que las personas verifiquen la identidad de quien se comunique en nombre de una entidad pública, eviten entregar dinero o información personal y bancaria a desconocidos, y denuncien de inmediato a la línea 123, al CAI más cercano o a través de los canales oficiales de la Alcaldía Local correspondiente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cesar

Bus del hijo de Kaleth Morales se accidentó en San Alberto, Cesar

Fiscalía General de la Nación

Falsas promesas de trabajo y deudas de hasta 4.000 euros: así operaba red de trata de personas en Colombia

Antioquia

Mexicanos contactaron a mujeres por servicios sexuales y terminaron robados en Antioquia: uno murió

Otras Noticias

Artistas

Mejor amigo de Regio Clown dio reveladoras pistas sobre la muerte de B-King en México

El amigo del artista rompió su silencio y dar pistas muy impactantes sobre lo que pudo haber originado sus muertes.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 12 de octubre de 2025

¡Ya se revelaron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 12 de octubre de 2025! Descubra el resultado exacto.

España

Alerta roja en España por lluvias torrenciales: inundaciones, cortes y evacuaciones

Enfermedades

Colombia innova en el diagnóstico del Parkinson: crean un modelo con 80% de precisión

Mundial Sub 20

Selección Colombia sufrió dura baja para el duelo de semifinales con Argentina por el Mundial Sub 20