Autoridades confirman la causa de muerte de la menor de 13 años atrapada en un incendio en Santander

La comunidad de la vereda Balsas Crías, en jurisdicción de Rionegro, Santander, llora la partida de una niña de 13 años, que quedó atrapada en un incendio al interior de su vivienda, la madrugada del lunes festivoiseis de junio.

El incidente, registrado en zona rural del municipio, fue reportado a las autoridades por el padre de la menor, que también se encontraba al interior del inmueble.

Según el comandante de la Policía de Santander, el coronel Néstor Arévalo, el fatal incendio ocurrió “en horas de la madrugada del ocho de junio, en una finca de la vereda Balsas Crías. Una vez la Policía Nacional tiene conocimiento del caso, se desplaza con sus capacidades. De igual manera, al lugar llegan los bomberos del municipio de Rionegro”.

¿Qué provocó el incendio en el que murió la menor de edad?

A pesar de que integrantes del cuerpo oficial de bomberos y la Policía se presentaron para atender la emergencia, no fue posible salvar a la menor.

Sin embargo, la causa del incendio habría sido identificada. Según los investigadores del caso, pudo haber sido iniciado por un corto circuito. Versión que comparte el coronel Arévalo

“De acuerdo con la información preliminar recopilada, al parecer, la emergencia se habría ocasionado por un incidente con un cable de energía. Según las verificaciones, la menor se encontraba descansando en una de las habitaciones de la residencia”.

Autoridades determinaron la causa de muerte de la menor

Una vez lograron rescatar el cuerpo de la menor, fue trasladado a la sede del Instituto de Medicina Legal en Bucaramanga, en donde la necropsia estableció que murió por asfixia y aspiración de gases tóxicos.

“La inspección a la vivienda”, de acuerdo con el comandante, “la realizó la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de nuestra Policía Nacional, que adelanta todas las actuaciones de Policía Judicial”. Además, “la Policía Nacional continúa adelantando investigaciones con el fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos” y ha estado prestando acompañamiento a la familia afectada por el incendio.