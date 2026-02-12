CANAL RCN
Colombia Video

Secretario de Tránsito de Buenaventura tuvo que huir por amenazas de muerte vía telefónica: así lo contó

Nicomedes Torres denunció que desde que asumió el cargo empezó a recibir intimidaciones telefónicas.

Valentina Bernal

febrero 12 de 2026
08:21 a. m.
Recientemente, el secretario de Tránsito de Buenaventura, Nicomedes Torres, reveló que ha sido blanco de amenazas de muerte vía telefónica desde que asumió el cargo en la administración distrital.

RELACIONADO

La situación, que él mismo califica como grave, lo llevó a tomar decisiones drásticas en su vida personal y familiar para proteger su integridad y la de sus seres queridos.

Secretario de Tránsito de Buenaventura denunció amenazas de muerte

Según lo manifestado por el funcionario, las intimidaciones comenzaron desde el momento en que llegó al puesto como secretario de Tránsito.

Las amenazas, realizadas por vía telefónica lo obligaron a actuar de inmediato.

Torres explicó que, ante la complejidad de la situación de seguridad que enfrenta, su familia tuvo que trasladarse a otro lugar del departamento del Valle del Cauca. El objetivo fue alejarlos del contexto que, asegura, representa un peligro.

La medida implicó separarse de ellos. De acuerdo con su denuncia, ni siquiera puede visitar a sus familiares que permanecen en Buenaventura, como parte de las acciones para resguardar la seguridad de sus seres queridos.

Secretario de Tránsito de Buenaventura pidió respaldo ante amenazas en su contra

El secretario también confirmó que actualmente cuenta con escoltas. En medio de su declaración pública, afirmó:

Por eso usted me ve con escoltas y eso, para serles sinceros, no es fácil, no es fácil, no es fácil y uno es humano y uno siente temor y cosas y eso de uno no poder andar tranquilo, no es fácil, eso no es fácil.

RELACIONADO

Además de exponer su situación, el funcionario pidió respaldo de la comunidad, señalando que ese apoyo es, para él, lo más importante en este momento.

Las autoridades deberán adelantar las investigaciones correspondientes para establecer el origen de las amenazas y determinar las acciones necesarias para garantizar su seguridad y la de su familia.

