Atlético de Madrid vs. Barcelona, semifinal Copa del Rey: horario y canal para ver en vivo

Este jueves Atlético de Madrid y Barcelona se ven las caras en la semifinal de la Copa del Rey. Prográmese con el partidazo.

Atlético
Foto: AFP

febrero 12 de 2026
08:14 a. m.
Atlético de Madrid y FC Barcelona se enfrentarán este jueves 12 de febrero en el estadio Metropolitano por el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, un duelo que promete emociones de principio a fin entre dos de los equipos más competitivos del fútbol español. El compromiso, que tendrá el ambiente de una final anticipada, será seguido con atención por los aficionados colombianos, quienes podrán disfrutarlo en directo desde sus hogares.

El encuentro enfrenta a dos plantillas de alto nivel y con estilos bien definidos. El Atlético, bajo la dirección de Diego Simeone, buscará hacerse fuerte en casa y tomar ventaja en la serie, mientras que el Barcelona intentará sacar un resultado positivo como visitante para encarar con mayor tranquilidad el duelo de vuelta. Con figuras determinantes en ambos bandos, el partido se perfila como uno de los más atractivos de la temporada en el fútbol ibérico.

Flick pierde a dos piezas importantes

En la previa del compromiso, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, confirmó que no podrá contar con dos jugadores ofensivos de peso: el brasileño Raphinha y el inglés Marcus Rashford. Ambos futbolistas presentan molestias físicas y quedaron descartados para el encuentro en el Metropolitano.

Raphinha continúa recuperándose de una distensión muscular en el muslo, una lesión que lo ha mantenido alejado de las canchas en los últimos compromisos. Por su parte, Rashford sufrió un golpe en la rodilla durante la victoria 3-0 frente al Real Mallorca en la jornada anterior de LaLiga y no se entrenó con normalidad en la última práctica antes del viaje a Madrid.

El técnico alemán fue claro al explicar la situación en la rueda de prensa previa: aseguró que el atacante inglés no está en condiciones de jugar y que el cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo. A pesar de estas bajas, Flick expresó confianza en el resto del plantel y en la capacidad del equipo para competir en un escenario exigente.

Un partidazo para ver en Colombia

El duelo entre colchoneros y azulgranas comenzará a las 3:00 p.m. (hora colombiana) y podrá verse en vivo a través de la aplicación oficial del Canal RCN, que transmitirá el encuentro de manera gratuita para el público en el país.

En el relato estará Carlos José Gamboa y en los comentarios Ricardo Henao.

Se espera un compromiso intenso, con dos equipos acostumbrados a disputar instancias definitivas y con plantillas que cuentan con figuras capaces de desequilibrar en cualquier momento. La semifinal de ida será clave para definir el rumbo de la serie y dejará a uno de los dos gigantes del fútbol español a un paso de la gran final de la Copa del Rey.

