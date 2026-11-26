El precio del dólar abrió este jueves 26 de noviembre de 2026 en 3.534,000, de acuerdo con el monitoreo del Banco de la República.

Sin embargo, sobre el final de la tarde volvió a repuntar y, finalmente, cerró nuevamente con tendencia al alza.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 26 de noviembre de 2026

A la 1:00 de la tarde de este jueves, el Banco de la República de Colombia notificó que la divisa estadounidense cerró exactamente en 3.547,000 pesos.

Entre tanto, la Tasa Promedio del Mercado se situó en 3.510,985 pesos y la Tasa Representativa del Mercado inició la jornada en 3.630,89 pesos, alcanzando su nivel más alto en más de cinco meses.

El registro histórico del dólar indica que la última Tasa Representativa del Mercado similar había sido la del 1 de junio de 2026, cuando reportó un precio de 3.678,15 pesos.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en Colombia hoy 26 de noviembre de 2026?

En promedio, las principales casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han fijado las siguientes tarifas para este jueves:

Bogotá: 3.440 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.550 pesos para que los vendan.

Cali: 3.300 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.550 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.580 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.

Así se ha movido la Tasa Representativa del Mercado del dólar a lo largo de la semana

La Tasa Representativa del Mercado inició la semana por debajo de la barrera de los 3.500 pesos, pero este jueves 26 de noviembre de 2026 ya superó los 3.600.

Los cambios más recientes han sido los siguientes: