Este martes 24 de noviembre ha ocurrido una situación insólita en Cartagena. Encapuchados vestidos de negro y armados ingresaron a un almacén del Éxito en el sur de la ciudad. Acto seguido, tomaron a las personas como rehenes.

RELACIONADO Mujer contó cómo fue el momento en el que los secuestradores se tomaron un Éxito en Cartagena

Los delincuentes pretendían robar un camión de valores y fueron sorprendidos por la Policía. Al verse acorralados, optaron por entrar a la fuerza al supermercado. Se habla de más de 30 víctimas que siguen secuestradas, entre empleados y clientes. Hasta el momento, solamente otras 10 fueron liberadas.

Los minutos de pánico que se volvieron horas

Durante la mañana, el día transcurría como de costumbre en este almacén que queda ubicado en La Castellana. Fue pasadas las 8:00 a.m. cuando la tranquilidad se acabó.

La comunidad se alertó por los pitos y gritos que sonaron. En cuestión de minutos, los encapuchados entraron y se tomaron las instalaciones. El caos y pánico se apoderaron de los alrededores, en donde las personas siguen de cerca la situación a la espera de que liberen al resto de secuestrados.

Hacia las 9:40 a.m., los delincuentes utilizaron una táctica siniestra: pusieron a los empleados con su dotación y las manos amarradas en señal de oración. Luego colocaron papeles de color fucsia para evitar que fueran identificados.

Estremecedoras palabras de las familias

Después de las 11:00 a.m., el Grupo Éxito se pronunció y, en simultáneo, los uniformados de la Policía mantuvieron acordonado el perímetro. En las ventanas se vieron a los secuestrados amarrados y rodeados por los sujetos armados.

A las afueras, la angustia se incrementa para los familiares, quienes están a la espera de información.

Noticias RCN ha hablado con los allegados. “Por favor, tengan misericordia con nosotros. No tenemos la culpa de lo que está pasando, ni mucho menos los que están adentro”, este fue el mensaje de Marisol Payares, hermana de uno de los secuestrados.

Aldemar Montes, familiar de una de las víctimas, expuso lo siguiente: “Necesitamos información precisa o un centro de atención”. José, por su parte, recibió un mensaje de su esposa, quien está adentro y le contó lo que estaba ocurriendo.