Cartagena se mantiene en máxima tensión por lo ocurrido en un almacén del Éxito en La Castellana que fue tomado por delincuentes. Los trabajadores y clientes han permanecido varias horas como rehenes.

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Las autoridades informaron que los criminales son encapuchados vestidos de negro y se encuentran armados. Algunas personas han sido liberadas por el costado donde se guardan los suministros, pero la alerta se mantiene desde horas de la mañana de este martes 24 de noviembre.

Pánico este martes 24 de noviembre

Al parecer, los hombres armados ingresaron para cometer un robo y, luego de no lograrlo, habrían secuestrado a los presentes al interior de las instalaciones. Los alrededores están acordonados por la Policía, el Ejército y demás autoridades.

Con el transcurso de las horas, se ha intentado negociar con los secuestradores desde la distancia. Por medio de redes sociales, se han conocido videos de cómo se ha vivido la situación en la zona y a los rehenes arrodillados frente a las ventanas.

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció: “Esto va a salir muy mal para los secuestradores”. Por su parte, el Grupo Éxito informó que la situación sigue siendo atendida por las autoridades pertinentes y se está al tanto de las indicaciones que dispongan.

Rehenes en el Éxito de Cartagena

La FM conoció testimonios de ciudadanos que fueron testigos de esta caótica y grave situación. Una mujer, de quien no se tiene su identidad, contó que el momento en el que los secuestradores ingresaron a la tienda pareció ser una escena de película, especialmente por las armas de largo alcance que portan.

En su testimonio, ella narró que fue impactante cuando le dispararon a uno de los vigilantes y cerraron las puertas con la población adentro.

Todo el mundo pensaba que estaban sacando a un compañero mercaderista de su pila, pero los tipos empezaron a hacerle tiros al vigilante y dejaron a la gente allá adentro encerrada.

Otra mujer también habló con la FM e indicó que una amiga suya se encontraba allí: “Ella hacía una compra en un hogar donde ella trabaja. Ella vive cerca en Las Gaviotas”.