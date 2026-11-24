La ambición por cobrar horas extras motivó una de las peores tragedias del siglo, por cuenta de los incendios forestales: un grupo de bomberos y brigadistas provocó deliberadamente las llamas que arrasaron con Viña del Mar el 2 de febrero de 2024 y dejaron un saldo de 138 personas fallecidas.

Por estos hechos, la justicia chilena declaró culpables el martes 24 de noviembre a siete de los nueve procesados en el caso. Los dos restantes resultaron absueltos, según dio a conocer la Fiscalía.

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La Fiscalía solicitará la cadena perpetua en su contra:

En un comunicado oficial, el ente investigador precisó que los siete condenados fueron hallados responsables "como autores de un delito de incendio con resultado de muerte", a lo que se sumaron cargos por asociación criminal e incendio de bosques.

Ante la magnitud del crimen, la fiscalía adelantó a la agencia de noticias francesa AFP que solicitó castigar con la cadena perpetua a los sentenciados. Su condena se dará a conocer en una audiencia programada para el próximo 18 de diciembre.

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Las condiciones climáticas facilitaron el avance de las llamas:

Las pesquisas permitieron establecer que motivaciones económicas llevaron a los encargados de combatir el fuego a iniciar múltiples focos de manera simultánea en las inmediaciones de la ciudad costera, situada a 110 kilómetros al noroeste de Santiago.

Una vez encendidas las llamas en pleno verano, las altas temperaturas y las fuertes ráfagas de viento aceleraron su avance, cobrando la vida de 138 personas.