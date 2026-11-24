Son constantes las denuncias que se conocen en el país por distintas modalidades de estafa por medio de mensaje de texto. Durante los últimos días, Fedemunicipios alertó por una nueva modalidad en la que se alerta a conductores de tener multas de tránsito, algo que no es verdad y la víctima termina siendo robada.

Los delincuentes, utilizando tácticas de ingeniería social, están suplantando la identidad de la entidad y de diversas secretarías de movilidad para notificar falsas multas de tránsito y robar información personal y financiera.

La modalidad de estafa opera mediante el envío masivo de mensajes de texto (SMS) desde diferentes códigos cortos, entre los que se han identificado: 893181, 893182, 893179, 893175, 893183, 85980, 85903, 87295, 87293, 890911 y 85882. Estos mensajes contienen información alarmante sobre supuestas infracciones pendientes e incluyen un enlace que redirige a los usuarios a páginas web fraudulentas.

Así caen en la trampa los conductores

Al hacer clic en el enlace adjunto al mensaje, la víctima es conducida a un sitio web que imita la apariencia oficial del SIMIT o de la secretaría de movilidad correspondiente.

En estas páginas falsas, se solicita al usuario ingresar sus datos personales y, en algunos casos, información bancaria con el pretexto de consultar o pagar la supuesta multa. Esta información es capturada por los delincuentes para cometer delitos financieros, como suplantación de identidad y robo de fondos.

Desde FEDEMUNICIPIOS se hace un llamado a la ciudadanía para que mantenga la precaución y no se deje presionar por mensajes que exijan pagos inmediatos. La entidad reitera que los enlaces incluidos en estas comunicaciones sospechosas no deben utilizarse para consultar obligaciones, suministrar información personal ni realizar pagos.

"Es fundamental que los ciudadanos entiendan que el SIMIT y las secretarías de movilidad no solicitan información personal o financiera sensible a través de mensajes de texto. Cualquier comunicación oficial sobre multas de tránsito se realiza a través de canales oficiales y seguros".