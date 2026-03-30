CANAL RCN
Colombia Video

Seis mujeres hacen historia en la Infantería de Marina de Colombia

El gran desafío ahora será transformar sus motivaciones en una verdadera vocación, enfrentando un camino exigente lleno de retos.

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
08:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cartagena fue escenario de un hecho histórico que llena de orgullo al país: por primera vez, seis mujeres curaron bandera como cadetes de la Infantería de Marina en un acto protocolario realizado en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla.

Ecopetrol declara “superada” la falla en el suministro de energía en la Refinería de Cartagena
RELACIONADO

Ecopetrol declara “superada” la falla en el suministro de energía en la Refinería de Cartagena

Con paso firme y la mirada al frente, estas jóvenes inician su formación como oficiales, abriendo camino para futuras generaciones y convirtiéndose en las primeras infantes de Marina de la Nación al servicio de Colombia.

Un sueño que parecía inalcanzable

La cadete Riaño, de tan solo 18 años, expresó que aunque el proceso de adaptación de la vida civil a la militar es complejo, “cumplió todas mis expectativas”. Junto a sus cinco compañeras, no solo portan un uniforme, también representan la fuerza, la disciplina y la responsabilidad de todas las mujeres colombianas.

Guarda de seguridad de IPS en Cartagena se debate entre la vida y la muerte tras ataque armado a sus instalaciones
RELACIONADO

Guarda de seguridad de IPS en Cartagena se debate entre la vida y la muerte tras ataque armado a sus instalaciones

Su ingreso marca una nueva etapa en la Infantería de Marina y envía un mensaje claro: el servicio a la nación no tiene género.

El reto de convertir motivaciones en vocación

El gran desafío ahora será transformar sus motivaciones en una verdadera vocación, enfrentando un camino exigente lleno de retos, pero también de honor y compromiso con Colombia.

Familia de paciente con cáncer pide a EPS entrega de medicamento vital
RELACIONADO

Familia de paciente con cáncer pide a EPS entrega de medicamento vital

Estas seis pioneras escriben un nuevo capítulo en la historia militar del país, demostrando que la disciplina y el amor por la patria no conocen barreras de género.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Cinco hermanitos desaparecieron en Caquetá tras el secuestro de sus padres por disidencias de ‘Calarcá’

Fiscalía General de la Nación

Así era el accionar reiterado del inspector de Policía imputado por agresión sexual contra tres guardas de seguridad

Incendios

Bombero murió al quedar atrapado en la vivienda donde intentaba apagar un incendio en Medellín

Otras Noticias

Selección Colombia

Néstor Lorenzo aterriza a Colombia tras doble caída: ¿Cuál es el objetivo en el Mundial 2026?

Néstor Lorenzo analiza el nivel de Colombia tras caer ante Francia y Croacia. El técnico aterriza las expectativas y deja claro para qué está la selección rumbo al Mundial.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 30 de marzo de 2026

Este lunes 30 de marzo, la energía favorece la honestidad, la intuición y la acción, pero pide evitar impulsividad y pensamientos excesivos.

Enfermedades

Las zonas de Colombia con advertencia por alto riesgo de fiebre amarilla en Semana Santa

Medio oriente

Irán evalúa abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear

Finanzas personales

Bancos cambian horarios por Semana Santa: así funcionarán en Colombia