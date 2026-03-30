Seis mujeres hacen historia en la Infantería de Marina de Colombia

Cartagena fue escenario de un hecho histórico que llena de orgullo al país: por primera vez, seis mujeres curaron bandera como cadetes de la Infantería de Marina en un acto protocolario realizado en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla.

Con paso firme y la mirada al frente, estas jóvenes inician su formación como oficiales, abriendo camino para futuras generaciones y convirtiéndose en las primeras infantes de Marina de la Nación al servicio de Colombia.

Un sueño que parecía inalcanzable

La cadete Riaño, de tan solo 18 años, expresó que aunque el proceso de adaptación de la vida civil a la militar es complejo, “cumplió todas mis expectativas”. Junto a sus cinco compañeras, no solo portan un uniforme, también representan la fuerza, la disciplina y la responsabilidad de todas las mujeres colombianas.

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Su ingreso marca una nueva etapa en la Infantería de Marina y envía un mensaje claro: el servicio a la nación no tiene género.

El reto de convertir motivaciones en vocación

El gran desafío ahora será transformar sus motivaciones en una verdadera vocación, enfrentando un camino exigente lleno de retos, pero también de honor y compromiso con Colombia.

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Estas seis pioneras escriben un nuevo capítulo en la historia militar del país, demostrando que la disciplina y el amor por la patria no conocen barreras de género.