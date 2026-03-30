Bancos cambian horarios por Semana Santa: así funcionarán en Colombia

Con la llegada de la Semana Santa, varias entidades financieras en Colombia ajustaron sus horarios de atención, especialmente en oficinas físicas.

Bancos como Bancolombia, Banco de Bogotá, BBVA y Davivienda confirmaron modificaciones debido a los días festivos del Jueves y Viernes Santo.

Estas fechas, que este año se conmemoran el 2 y 3 de abril, implican la suspensión de atención presencial en la mayoría de sucursales del país.

Sin embargo, las entidades han garantizado la continuidad de los servicios digitales para evitar afectaciones a los usuarios.

Así funcionarán los bancos durante Semana Santa

De acuerdo con la información oficial, los bancos operarán con normalidad hasta el miércoles 1 de abril. A partir de allí, el panorama cambia: “Jueves Santo y Viernes Santo: no habrá servicio presencial en ninguna oficina a nivel nacional”.

En el caso del Banco de Bogotá, la entidad indicó que el miércoles tendrá atención habitual, mientras que el sábado 4 de abril algunas oficinas abrirán con horarios especiales. El lunes 6 de abril se retomará la atención normal en todas las sucursales.

Por su parte, Bancolombia confirmó que atenderá en jornadas habituales hasta el 1 de abril, cerrará jueves y viernes, y retomará operaciones el sábado en sucursales con horario sabatino. El domingo no habrá servicio presencial.

BBVA y Banco Popular manejarán un esquema similar, con cierres totales durante los días festivos y reapertura progresiva el fin de semana en puntos autorizados.

Canales digitales, la alternativa clave en Semana Santa

Ante el cierre de oficinas, las entidades recomendaron a los usuarios utilizar canales digitales como apps móviles, banca virtual y cajeros automáticos. Estas herramientas estarán disponibles de forma permanente.

Davivienda recordó además que los tiempos de abono pueden variar según la hora de la transacción. “Movimientos después de las 3:00 p. m., fines de semana o festivos: el procesamiento se traslada al siguiente día hábil”.

Así las cosas, durante esta Semana Santa, la clave será planificar con anticipación y aprovechar los servicios digitales para evitar contratiempos en operaciones bancarias.