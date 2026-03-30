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Bancos cambian horarios por Semana Santa: así funcionarán en Colombia

Bancos en Colombia ajustan sus horarios por Semana Santa. Conozca los días sin atención presencial y cómo funcionarán los servicios digitales durante los festivos.

Bancos cambian horarios por Semana Santa: así funcionarán en Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
07:30 a. m.
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Con la llegada de la Semana Santa, varias entidades financieras en Colombia ajustaron sus horarios de atención, especialmente en oficinas físicas.

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Bancos como Bancolombia, Banco de Bogotá, BBVA y Davivienda confirmaron modificaciones debido a los días festivos del Jueves y Viernes Santo.

Estas fechas, que este año se conmemoran el 2 y 3 de abril, implican la suspensión de atención presencial en la mayoría de sucursales del país.

Sin embargo, las entidades han garantizado la continuidad de los servicios digitales para evitar afectaciones a los usuarios.

Así funcionarán los bancos durante Semana Santa

De acuerdo con la información oficial, los bancos operarán con normalidad hasta el miércoles 1 de abril. A partir de allí, el panorama cambia: “Jueves Santo y Viernes Santo: no habrá servicio presencial en ninguna oficina a nivel nacional”.

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En el caso del Banco de Bogotá, la entidad indicó que el miércoles tendrá atención habitual, mientras que el sábado 4 de abril algunas oficinas abrirán con horarios especiales. El lunes 6 de abril se retomará la atención normal en todas las sucursales.

Por su parte, Bancolombia confirmó que atenderá en jornadas habituales hasta el 1 de abril, cerrará jueves y viernes, y retomará operaciones el sábado en sucursales con horario sabatino. El domingo no habrá servicio presencial.

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BBVA y Banco Popular manejarán un esquema similar, con cierres totales durante los días festivos y reapertura progresiva el fin de semana en puntos autorizados.

Canales digitales, la alternativa clave en Semana Santa

Ante el cierre de oficinas, las entidades recomendaron a los usuarios utilizar canales digitales como apps móviles, banca virtual y cajeros automáticos. Estas herramientas estarán disponibles de forma permanente.

Davivienda recordó además que los tiempos de abono pueden variar según la hora de la transacción. “Movimientos después de las 3:00 p. m., fines de semana o festivos: el procesamiento se traslada al siguiente día hábil”.

Así las cosas, durante esta Semana Santa, la clave será planificar con anticipación y aprovechar los servicios digitales para evitar contratiempos en operaciones bancarias.

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