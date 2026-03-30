Así era el accionar reiterado del inspector de Policía imputado por agresión sexual contra tres guardas de seguridad

José Arturo Figueredo, quien fue inspector de la Policía de Soacha, es señalado como presunto agresor sexual de tres mujeres de 23, 30 y 43 años, que se desempeñaban como guardas de seguridad.

De acuerdo con la Fiscalía, este hombre se habría aprovechado de su condición de superioridad y del temor de las víctimas para someterlas a todo tipo de abusos.

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Al parecer, estos hechos se habrían repetido en varias oportunidades entre 2022 y 2025, y se conocieron gracias a las denuncias y pruebas presentadas por las víctimas.

Según la fiscal, las víctimas lograron grabar las actuaciones de Figueredo y las presentaron ante la justicia.

Los testimonios presentados por las víctimas revelan que el inspector se aprovechaba del temor de ellas de quedar sin trabajo para someterlas y abusarlas frecuentemente dentro del entorno laboral.

Casa por cárcel para el inspector señalado de acoso y abuso sexual

La fiscal encargada del caso aseguró que el agresor se aprovechó de su posición para cometer abusos en contra de estas tres mujeres trabajadoras, quienes ahora temen represalias por parte de este sujeto.

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Debido a esto se le imputaron los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento en nueve oportunidades, los cuales no fueron aceptados durante la audiencia.

El ente investigador también advirtió el riesgo para las víctimas y para la comunidad en general, por lo que un juez decidió cobijarlo con medida de aseguramiento en su lugar de residencia.

Por ahora, la justicia seguirá investigando si hay más víctimas de Figueredo.

Casos se conocieron a mediados del 2025

Cabe recordar que uno de los casos de abuso fue conocido a mitad del año pasado, cuando la Alcaldía de Soacha trasladó el caso a la Fiscalía y la Personería Municipal. Tras esto, se apartó por tres meses a Figueredo del cargo, en diciembre de 2025.

En su momento, la Personería de Soacha recibió las denuncias de las víctimas, incluidos los videos que demostraban un patrón en el comportamiento del agresor.