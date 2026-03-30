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Irán evalúa abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear

Estados Unidos, Israel y varios países occidentales han manifestado reiteradamente su preocupación por el programa nuclear de Irán.

Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
07:40 a. m.
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Teherán abrió este lunes un nuevo frente de tensión internacional al plantear públicamente la posibilidad de retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

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La declaración fue realizada por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, en medio de la guerra que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel.

Durante su rueda de prensa semanal, Baqai aseguró que “la república islámica nunca ha buscado ni busca dotarse de armas nucleares”. Sin embargo, reconoció que la permanencia en el tratado se ha convertido en un tema de debate tanto en la opinión pública como en el Parlamento iraní.

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Sospechas sobre el programa nuclear iraní

Estados Unidos, Israel y varios países occidentales han manifestado reiteradamente su preocupación por el programa nuclear de Irán, al que acusan de tener como objetivo final el desarrollo de armas atómicas.

Teherán ha negado estas acusaciones en múltiples ocasiones, defendiendo su derecho soberano a mantener un programa nuclear con fines civiles, incluido el enriquecimiento de uranio en su territorio.

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Un debate con implicaciones globales

Aunque el gobierno iraní insiste en su rechazo a las armas de destrucción masiva, la posibilidad de abandonar el TNP podría tener consecuencias significativas en el equilibrio internacional y en los esfuerzos de no proliferación.

La decisión, aún en discusión, se produce en un contexto de creciente tensión regional y podría intensificar las presiones diplomáticas sobre Teherán.

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