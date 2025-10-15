CANAL RCN
Colombia

Sellan bodega clandestina de morcilla en Kennedy por insalubridad y reincidencia

Las autoridades locales impusieron sellamiento de la bodega por los próximos 90 días.

Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
08:26 p. m.
Una fábrica clandestina dedicada a la producción de morcilla fue clausurada por las autoridades locales en el barrio Socorro, en la localidad de Kennedy, tras recibir múltiples denuncias ciudadanas por olores nauseabundos y condiciones antihigiénicas que afectaban la convivencia en el sector.

El establecimiento, ubicado en la Calle 49 Sur con Carrera 77J, operaba sin ningún tipo de autorización sanitaria ni cumplimiento de normas básicas de salubridad.

Durante el operativo, funcionarios de la Alcaldía Local de Kennedy, en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía Metropolitana de Bogotá, realizaron una inspección detallada del lugar.

Autoridades hallaron irregularidades en bodega de morcilla

Allí encontraron heces de roedores, contaminación cruzada entre productos químicos y alimentos, utensilios en mal estado y residuos orgánicos acumulados, entre otras irregularidades que representaban un serio riesgo para la salud pública.

La alcaldesa local, Karla Tathyana Marín, se pronunció sobre la situación y señaló que “A pesar de que en ese lugar ya habíamos hecho trabajos de sensibilización, inspección, vigilancia y control, nunca cumplieron con los requisitos mínimos exigidos por la ley, convirtiéndose en reincidentes, arriesgando la salud de la ciudadanía con la fabricación y venta de ese producto tan apetecido por la comunidad”.

Bodega clandestina en Kennedy permanecerá cerrada durante 90 días

Como medida sancionatoria, las autoridades impusieron el sellamiento del establecimiento por un periodo de 90 días, lo que impide a sus responsables continuar con cualquier actividad económica en el sitio. La decisión se tomó debido a la reincidencia en el incumplimiento de las normas, ya que en inspecciones anteriores se habían detectado fallas similares que no fueron corregidas, a pesar de las advertencias emitidas por los entes de control.

La intervención forma parte de una estrategia integral de vigilancia sanitaria que adelantan las autoridades distritales para garantizar la seguridad alimentaria y prevenir la operación de negocios ilegales que puedan poner en riesgo a los consumidores.

Las autoridades anunciaron que continuarán realizando inspecciones en la zona y en otros puntos de la ciudad para detectar y sancionar establecimientos que operen al margen de la ley.

