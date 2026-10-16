CANAL RCN
Colombia

Autoridades sellan una discoteca en concurrido sector de Bogotá por vender licor adulterado

La Policía encontró 40 botellas de aguardiente que presentaban irregularidades.

Sellan discoteca por venta de licor adulterado.
Sellan discoteca por venta de licor adulterado. Foto: Policía de Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 16 de 2026
05:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía selló temporalmente una discoteca en la zona rosa de Restrepo, sur de Bogotá, luego de incautar 40 botellas de aguardiente que presuntamente estaban adulteradas.

Esta es la predicción del clima para este fin de semana: ¿qué se espera para Bogotá?
RELACIONADO

Esta es la predicción del clima para este fin de semana: ¿qué se espera para Bogotá?

Durante el operativo llevado a cabo este viernes 16 de octubre, también capturaron a un hombre de 23 años, quien presuntamente habría incurrido en corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

Una persona fue capturada

La intervención se realizó en un establecimiento comercial sobre el cual la ciudadanía había alertado por la presunta venta de bebidas alcohólicas adulteradas. Al ingresar al lugar, los uniformados encontraron botellas que presentaban irregularidades y, acto seguido, las decomisaron para la respectiva investigación.

Estos productos presentaban inconsistencias en los empaques y características diferentes al compararlos con las bebidas originales. La Policía precisó que el consumo puede llevar a riesgos de salud.

La discoteca recibió una medida de suspensión temporal de su actividad económica por un periodo de 10 días. Por su parte, el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía, junto con los elementos incautados, para avanzar en el proceso de judicialización.

Los peligros del licor adulterado

Consumir licor adulterado puede ocasionar problemas graves de salud, a tal punto de ocasionar la muerte.

Sellan sindicato en Tunjuelito: hallan 29 botellas de licor adulterado y una pistola traumática
RELACIONADO

Sellan sindicato en Tunjuelito: hallan 29 botellas de licor adulterado y una pistola traumática

El Hospital Universitario San Ignacio explica en su página web los peligros que acarrea la ingesta. En primer lugar, se debe tener en cuenta que el licor adulterado tiene metanol o etilenglicol, alcoholes que pueden producir ceguera permanente o falla renal irreversible.

Ahora bien, las personas que consumen esto, inicialmente pueden experimentar las mismas sensaciones de la embriaguez o borrachera; pero después tendrán síntomas de visión borrosa, cefalea intensa, dificultades para respirar e intoxicaciones.

Las recomendaciones a la hora de comprar trago son: hacerlo en locales conocidos y autorizados, revisar que las botellas estén selladas por completo, verificar que la tapa no tenga fisuras o alteraciones, distinguir el líquido a contraluz, revisar las etiquetas y dudar de las marcas desconocidas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

¿Qué ha pasado con las donaciones que recibió la fundación de la primera dama tras el terremoto?

Inseguridad

Descubren altares de santería y listas de víctimas de una presunta banda sicarial en Caldas

Ministerio del Trabajo

Gobierno publica para comentarios ocho proyectos de decreto sobre reglamentación laboral

Otras Noticias

Artistas

Reconocido cantante fue operado de urgencia en Colombia: esto se reveló recientemente sobre su estado

Su esposa reveló detalles tras el procedimiento quirúrgico.

Artistas

Reconocida agrupación musical sufrió trágico accidente de tránsito: cinco artistas fallecieron

Las autoridades continúan investigando cuál fue la causa de este siniestro.

Atlético Nacional

James Rodríguez es baja en Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó: por qué

Dian

DIAN aclara postura sobre cobro de IVA en los CEA: ¿Qué pasa con quienes buscan la licencia de conducción?

Cuidado personal

Este es el hábito cotidiano que le ayuda a prevenir una de cada tres enfermedades gastrointestinales