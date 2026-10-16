Autoridades sellan una discoteca en concurrido sector de Bogotá por vender licor adulterado

La Policía selló temporalmente una discoteca en la zona rosa de Restrepo, sur de Bogotá, luego de incautar 40 botellas de aguardiente que presuntamente estaban adulteradas.

Durante el operativo llevado a cabo este viernes 16 de octubre, también capturaron a un hombre de 23 años, quien presuntamente habría incurrido en corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

Una persona fue capturada

La intervención se realizó en un establecimiento comercial sobre el cual la ciudadanía había alertado por la presunta venta de bebidas alcohólicas adulteradas. Al ingresar al lugar, los uniformados encontraron botellas que presentaban irregularidades y, acto seguido, las decomisaron para la respectiva investigación.

Estos productos presentaban inconsistencias en los empaques y características diferentes al compararlos con las bebidas originales. La Policía precisó que el consumo puede llevar a riesgos de salud.

La discoteca recibió una medida de suspensión temporal de su actividad económica por un periodo de 10 días. Por su parte, el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía, junto con los elementos incautados, para avanzar en el proceso de judicialización.

Los peligros del licor adulterado

Consumir licor adulterado puede ocasionar problemas graves de salud, a tal punto de ocasionar la muerte.

El Hospital Universitario San Ignacio explica en su página web los peligros que acarrea la ingesta. En primer lugar, se debe tener en cuenta que el licor adulterado tiene metanol o etilenglicol, alcoholes que pueden producir ceguera permanente o falla renal irreversible.

Ahora bien, las personas que consumen esto, inicialmente pueden experimentar las mismas sensaciones de la embriaguez o borrachera; pero después tendrán síntomas de visión borrosa, cefalea intensa, dificultades para respirar e intoxicaciones.

Las recomendaciones a la hora de comprar trago son: hacerlo en locales conocidos y autorizados, revisar que las botellas estén selladas por completo, verificar que la tapa no tenga fisuras o alteraciones, distinguir el líquido a contraluz, revisar las etiquetas y dudar de las marcas desconocidas.