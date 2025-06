Reforma laboral: Senador advierte impacto en jóvenes y microempresas tras acuerdo de recargo nocturno

Siguen conociéndose diferentes voces alrededor de la reforma laboral que ha generado debate y preocupación entre diversos sectores, especialmente en lo referente a su impacto en la juventud y las microempresas.

Advierten consecuencias para microempresas por reforma laboral

El senador Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, en diálogo con este medio, expresó su desacuerdo con el texto final, a pesar de reconocer mejoras respecto a la propuesta inicial del Gobierno.

Jiménez destacó que se logró un consenso para que el recargo nocturno comience a partir de las 7 de la noche. Sin embargo, señaló que la reforma no aborda adecuadamente el problema de la informalidad laboral, que afecta al 56% de los trabajadores colombianos.

“Hoy el 56% de los trabajadores en Colombia son informales. ¿Eso qué significa? Que no pagan salud, no pagan pensión y solo el pago de salud y pensión en Colombia recae sobre ese restante 46%. Por eso es tan difícil pensionar bien a los colombianos, por eso es por lo que hoy tenemos escasez de medicamentos, porque no tenemos los suficientes recursos. Y esta reforma no fue dirigida a ese sector de la sociedad”, dijo el senador.

El legislador expresó su preocupación por la falta de atención a la juventud en la reforma. Esto, argumentado a que fue ese gremio el que, en gran parte, ayudó a llegar al presidente Gustavo Petro a llegar al poder.

“Pero esta reforma solo tuvo una visión, cumplirle a la CUT y a los altos mandatarios sindicales. Y en esta reforma laboral no hubo nada pendiente a los jóvenes y sobre todo la formalización, que es nuestro gran problema hoy en Colombia”, añadió.

Otro punto de controversia es el impacto en las MIPYMES. Jiménez argumentó que igualar las cargas financieras y recargos de las empresas con más de 2,000 empleados podría afectar negativamente a negocios pequeños como tiendas, panaderías y restaurantes.

“Nosotros decimos que como terminó el texto del Senado tampoco nos satisface. Entendemos el acuerdo de las siete de la noche, pero no se pudo excluir a un sector que hoy está muy expuesto, que son las MIPYMES, o las pequeñas empresas. ¿Qué significa eso? Que es el señor de la tienda de la esquina, que el panadero, que el del restaurante, que el del bar, hoy se van a ver afectados porque los igualamos con las empresas de más de 2.000 empleados a estas empresas pequeñas. Entonces van a recibir no solamente la carga financiera, sino ahora todos estos recargos que se les están colocando. Senador, dos cosas”, detalló.

¿Qué dice el texto de la reforma laboral sobre el recargo nocturno?

En cuanto a la implementación de la ley, el senador aclaró que el recargo nocturno entrará en vigor inmediatamente después de la sanción, mientras que los recargos dominicales y festivos tendrán una transición de dos años.

A pesar de reconocer que el texto final es “mucho mejor a lo que inicialmente comenzó”, Jiménez insistió en que la reforma no satisface completamente las necesidades del país.

“Aquí, ¿dónde está el gran problema en esa informalidad? En que no vamos a tener la capacidad, se nos quitaron varias cosas, el pago parcial. Hoy a la gente no le pagan el salario mínimo, no les pagan las prestaciones, porque muchas personas, muchas microempresas, no tienen la capacidad. Y en esta reforma no quisieron entenderlo. ¿Por qué? Porque a los señores de la CUT no les gustó y el Gobierno, entre preferir los jóvenes, el señor de la tienda de barrio, pues prefirió a su política, que es la CUT, y los sindicatos de Colombia”, concluyó.