Alias Tom y Douglas con lujos en prisión: hallan suites y tres pisos ilegales en la cárcel de Itagüí
Durante las inspecciones en la cárcel de Itagüí se evidenció el uso de materiales irregulares y modificaciones.
Noticias RCN
07:14 a. m.
Un nuevo escándalo sacude al sistema penitenciario colombiano tras revelarse las condiciones irregulares en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
Allí, peligrosos cabecillas de la Oficina de Envigado, algunos vinculados a procesos de diálogo con el Gobierno, disfrutaban de fiestas, remodelaciones y privilegios que contrastan con el régimen que deberían cumplir.
Suites y construcciones ilegales dentro del penal
De acuerdo con un informe del OSPEC, en el pabellón número uno se levantaron hasta tres pisos adicionales, con vigas, columnas y muros en arcilla que simulaban la estructura original.
En su interior se encontraron suites y celdas adicionales que ofrecían condiciones de confort no previstas en el diseño del penal. Entre los internos señalados figuran alias Tom y alias Douglas, reconocidos capos de la Oficina de Envigado.
Las revelaciones llevaron al INPEC a suspender y apartar de sus cargos a 11 funcionarios de la cárcel, en medio de cuestionamientos por la permisividad y el control deficiente dentro del establecimiento.
Electrodomésticos y obras en otros pabellones
El informe también detalla que las remodelaciones no se limitaron al pabellón número uno. En el pabellón dos y en el cinco se hallaron 62 neveras, 27 ollas freidoras y siete televisores, además de obras de ampliación ejecutadas directamente por los internos.
Durante las inspecciones se evidenció el uso de materiales irregulares y modificaciones que alteraban la estructura original.
El caso ha generado indignación y preocupación sobre la capacidad del sistema penitenciario para garantizar el cumplimiento de las penas y evitar que los cabecillas criminales mantengan privilegios y poder dentro de los centros de reclusión.