Alias Tom y Douglas con lujos en prisión: hallan suites y tres pisos ilegales en la cárcel de Itagüí

Un nuevo escándalo sacude al sistema penitenciario colombiano tras revelarse las condiciones irregulares en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

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Allí, peligrosos cabecillas de la Oficina de Envigado, algunos vinculados a procesos de diálogo con el Gobierno, disfrutaban de fiestas, remodelaciones y privilegios que contrastan con el régimen que deberían cumplir.

Suites y construcciones ilegales dentro del penal

De acuerdo con un informe del OSPEC, en el pabellón número uno se levantaron hasta tres pisos adicionales, con vigas, columnas y muros en arcilla que simulaban la estructura original.

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En su interior se encontraron suites y celdas adicionales que ofrecían condiciones de confort no previstas en el diseño del penal. Entre los internos señalados figuran alias Tom y alias Douglas, reconocidos capos de la Oficina de Envigado.

Las revelaciones llevaron al INPEC a suspender y apartar de sus cargos a 11 funcionarios de la cárcel, en medio de cuestionamientos por la permisividad y el control deficiente dentro del establecimiento.

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Electrodomésticos y obras en otros pabellones

El informe también detalla que las remodelaciones no se limitaron al pabellón número uno. En el pabellón dos y en el cinco se hallaron 62 neveras, 27 ollas freidoras y siete televisores, además de obras de ampliación ejecutadas directamente por los internos.

Durante las inspecciones se evidenció el uso de materiales irregulares y modificaciones que alteraban la estructura original.

El caso ha generado indignación y preocupación sobre la capacidad del sistema penitenciario para garantizar el cumplimiento de las penas y evitar que los cabecillas criminales mantengan privilegios y poder dentro de los centros de reclusión.