Sergio Fajardo: "La paz total se convirtió en caos total": Sergio Fajardo

Seguimos con nuestras entrevistas a candidatos en Tribuna RCN, la gran alianza informativa entre Noticias RCN, La FM, Radio Uno, Alerta y el diario La República.

El turno esta vez fue para el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Habló de su estrategia para fortalecer la educación superior en Colombia. Le apuesta a recibir apoyos de todos los sectores.

¿Cuál va a ser su estrategia para mejorar y garantizar la educación superior?

“Dos componentes: la pública y la privada. Complementarias, las dos las queremos fortalecer. Creo en la educación pública y privada de calidad, desde la primera infancia hasta la universidad. Tenemos que fortalecer las universidades públicas y al mismo tiempo trabajar con las privadas que son cerca del 50 % de los estudiantes en nuestro país, y romper con el gran error que cometió esta administración del presidente Petro de dañar el Icetex”.

“Tenemos que recuperar los préstamos, multiplicarlos, garantizar, por ejemplo, que un estudiante pueda empezar a pagar después, cuando salga de estudiar, tenga un trabajo y una porción razonable”.

¿Cómo llegó a su campaña Anthony Gutiérrez?

“Como yo he hecho siempre con las personas que trabajan conmigo: yo lo escogí, yo lo busqué, hablé con él y respondo por las personas que escojo; por eso, por ejemplo, cuando he sido alcalde y gobernador, el mejor de Colombia, porque tuve los mejores equipos. No hay una sola persona asociada conmigo investigada por corrupción o que haya tenido que ser condenada por la justicia”.

¿Hay algo que va a adoptar de la campaña del entonces candidato Gustavo Petro?

“Los estrategas son personas profesionales que han trabajado en múltiples campañas. Cuando lo llamé, soy yo el responsable. Ha trabajado en muchas campañas y de hecho estamos haciéndolo muy bien; por eso digo que la envidia es mejor suscitarla que sentirla. Eso es todo”.

¿De ser elegido presidente cuál será su estrategia en materia de seguridad?

“La paz total se convirtió en caos total. Primero, si no tenemos la fuerza pública fuerte y sólida no se puede construir, necesitamos la fuerza pública fuerte para que después lleguen las intervenciones del Estado en el Catatumbo, Guaviare, Cauca, y otras partes de Colombia”.

¿Considera hacer alianzas con todos los sectores políticos, incluida la izquierda?

“Yo recibo apoyos políticos de todas las personas. Las campañas tienen diferentes tiempos, toda persona que quiera votar por mí puede hacerlo, y el Gobierno que viene va a ser el más difícil en la historia, y una persona que vaya a unir, como yo, tiene que ser capaz de convocar a personas de izquierda, centro y derecha. Yo sé convocar y personas valiosas hay en todos los sectores”.