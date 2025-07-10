CANAL RCN
Así es como votantes podrán compartir propuestas y hacerle preguntas a Sergio Fajardo durante campaña

El tres veces candidato indicó que cuenta con un equipo programático del más alto nivel comprometido en desarrollar un plan de gobierno colaborativo.

octubre 07 de 2025
08:51 p. m.
Votantes indecisos y seguidores de larga data podrán compartir sus propuestas y hacerle todo tipo de preguntas a Sergio Fajardo, en campaña, a través del aplicativo “Escucha ciudadana”, una estrategia que el matemático lanzó a través de su sitio web y, en contadas horas, recibió 463 mensajes.

De acuerdo con Fajardo, se trata de una “plataforma de escucha ciudadana, un espacio para que la comunidad comparta propuestas e ideas en la construcción de un nuevo orden para Colombia”.

Un ejercicio que quiso extender, aunque de manera presencial, a la comunidad médica, voceros pacientes, EPS, IPS, farmacéuticas y cajas de compensación, al sentarse en una mesa de diálogo este martes, 7 de octubre.

Pero no fue el único que sorprendió con una estrategia de campaña, en lo que va de la semana. La precandidata por el partido Centro Democrático María Fernanda Cabal presentó su eslogan e imagen de campaña, a dos meses de la consulta interna.

Bajo la idea de “Poner en orden la casa”, la senadora manifestó: “Lo he dicho con determinación, la paz no se negocia, la paz se impone”, en un mensaje indirecto al presidente Petro y sus intentos, hasta ahora fallidos, de paz.

Partidos estarían haciéndole “ojos” al exministro Juan Carlos Pinzón:

A unos días de anunciar su candidatura, que no está detrás de recolectar firmas, partidos de derecha han empezado a acercarse al exministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Si bien no ha recibido el aval de ninguno, se sabe que ha mantenido conversaciones con varios y Verde Oxígeno, de Ingrid Betancourt, estaría tratando de ficharlo, aunque no hay nada sobre el papel.,

Otros partidos que estarían interesados en apoyar la candidatura de Pinzón son Colombia Justas Libres, que surgió de la fusión de Libres y Colombia Justa en 2017, y Cambio Radical, si el expresidente Germán Vargas Lleras evitara las presidenciales.

