CANAL RCN
Colombia Video

Tubería se rompió y provocó inundación en el norte de Bogotá: servicio de agua suspendido

El IDU realiza las labores para restaurar el servicio en varios barrios que se vieron afectados.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 09 de 2026
08:21 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una emergencia ocurrió en la noche (7:30 p.m.) del jueves 8 de octubre en el norte de Bogotá por la ruptura de una tubería en la carrera séptima con calle 124.

Estilista estafó a 90 clientes por 600 millones en Bogotá: inventó que su hermana tenía cáncer
RELACIONADO

Estilista estafó a 90 clientes por 600 millones en Bogotá: inventó que su hermana tenía cáncer

Este incidente dejó a aproximadamente 50 barrios de la localidad de Usaquén sin el servicio de agua. El Cuerpo Oficial de Bomberos informó que tres vehículos se vieron afectados y dos personas quedaron lesionadas.

¿Cuándo se restaurará el servicio?

Por su parte, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) reveló que lo que ocasionó la emergencia fue el desempate de una tubería, cuya presión terminó causando daños en la bomba de la estación de servicio.

La tubería afectada tiene nueve kilómetros de longitud, 20 pulgadas y abarca desde la calle 119 hasta la calle 198. Durante la mañana del viernes 9 de octubre, las autoridades han llevado a cabo las respectivas acciones.

¿Cuál fue la causa?

Se espera que entre el mediodía y la noche pueda volver el servicio de agua como de costumbre, aunque dependerá del avance que tenga la reparación. A las 8:50 p.m. del jueves, se pudo controlar la fuga y desde esa hora han estado trabajando.

Adolescente de 17 años que se fugó de un centro de reclusión fue sorprendido con un revólver en Suba, Bogotá
RELACIONADO

Adolescente de 17 años que se fugó de un centro de reclusión fue sorprendido con un revólver en Suba, Bogotá

La suspensión del agua se presenta desde la calle 119 hasta la calle 198, entre la carrera séptima y la carrera 10 Este. El control de la fuga se logró tras realizar maniobras de la línea matriz nororiental.

En medio de las labores, se dispuso de carrotanques para los afectados, quienes pueden comunicarse a través de la Acualínea 116. La prioridad está en las clínicas y lugares con alta afluencia de personas.

Algunos de los barrios perjudicados son Usaquén Nuevo, Unicerros, Bosques de Medina, Bosque de Pinos, Cadena de Cerro Norte, Soratama, Cadena de Codito, Santa Ana Oriental, La Franja de Buenavista, La Llanurita II, Chaparral, Nuevo Horizonte, La Llanurita, Horizontes Usaquén, La Frontera, Arenera Buenavista, La Estrellita, Buenavista II Sector y Villa Nydia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Estilista estafó a 90 clientes por 600 millones en Bogotá: inventó que su hermana tenía cáncer

Antioquia

Mal olor llevó a hallar muerto a un extranjero en un apartamento de Envigado: tenía una bolsa en la cabeza

Selección Colombia

Falleció el exjugador de la Selección Colombia y Atlético Nacional, Eduardo Emilio Vilarete

Otras Noticias

Dólar

¡Cambio relevante en el precio del dólar! Así abrió HOY 9 de octubre de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 9 de octubre de 2026.

Viral

'Tino' Asprilla no se guardó nada y respondió si es 'sugar daddy': Yuli Ruiz lo relacionó con ella y Karina García

Faustino Asprilla participó en una dinámica de 'preguntas incómodas' con la periodista Melissa Martínez.

Chile

VIDEO: Conductor grabó el momento de la avalancha en Santiago de Chile

América de Cali

Figura de América de Cali sufrió aparatoso accidente: este es su estado de salud

EPS

MinSalud reporta avances en la atención a pacientes afectados por la falta de medicamentos