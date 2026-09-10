Tubería se rompió y provocó inundación en el norte de Bogotá: servicio de agua suspendido

Una emergencia ocurrió en la noche (7:30 p.m.) del jueves 8 de octubre en el norte de Bogotá por la ruptura de una tubería en la carrera séptima con calle 124.

Este incidente dejó a aproximadamente 50 barrios de la localidad de Usaquén sin el servicio de agua. El Cuerpo Oficial de Bomberos informó que tres vehículos se vieron afectados y dos personas quedaron lesionadas.

¿Cuándo se restaurará el servicio?

Por su parte, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) reveló que lo que ocasionó la emergencia fue el desempate de una tubería, cuya presión terminó causando daños en la bomba de la estación de servicio.

La tubería afectada tiene nueve kilómetros de longitud, 20 pulgadas y abarca desde la calle 119 hasta la calle 198. Durante la mañana del viernes 9 de octubre, las autoridades han llevado a cabo las respectivas acciones.

¿Cuál fue la causa?

Se espera que entre el mediodía y la noche pueda volver el servicio de agua como de costumbre, aunque dependerá del avance que tenga la reparación. A las 8:50 p.m. del jueves, se pudo controlar la fuga y desde esa hora han estado trabajando.

La suspensión del agua se presenta desde la calle 119 hasta la calle 198, entre la carrera séptima y la carrera 10 Este. El control de la fuga se logró tras realizar maniobras de la línea matriz nororiental.

En medio de las labores, se dispuso de carrotanques para los afectados, quienes pueden comunicarse a través de la Acualínea 116. La prioridad está en las clínicas y lugares con alta afluencia de personas.

Algunos de los barrios perjudicados son Usaquén Nuevo, Unicerros, Bosques de Medina, Bosque de Pinos, Cadena de Cerro Norte, Soratama, Cadena de Codito, Santa Ana Oriental, La Franja de Buenavista, La Llanurita II, Chaparral, Nuevo Horizonte, La Llanurita, Horizontes Usaquén, La Frontera, Arenera Buenavista, La Estrellita, Buenavista II Sector y Villa Nydia.