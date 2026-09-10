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'Tino' Asprilla no se guardó nada y respondió si es 'sugar daddy': Yuli Ruiz lo relacionó con ella y Karina García

Faustino Asprilla participó en una dinámica de 'preguntas incómodas' con la periodista Melissa Martínez.

Foto: @eltinoasprilla en Instagram y Canal RCN.

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
08:02 a. m.
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El jueves 8 de octubre de 2026, Yuli Ruiz, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, hizo una declaración viral sobre Faustino Asprilla.

En el reality 'El Sultanato', que se está realizando en Miami, Estados Unidos, la creadora de contenido aseguró que el importante exfutbolista le daba acceso a su tarjeta de crédito para que ella realizara las compras que quisiera.

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Además, la oriunda de Calarcá, Quindío, manifestó que Karina García también gozó de ese beneficio.

En medio de esa coyuntura, la periodista Melissa Martínez realizó una dinámica de 'preguntas incómodas' con Faustino Asprilla y él respondió si se denomina o no un 'sugar daddy'.

¿Qué fue lo que dijo el exfutbolista de la Selección Colombia? Entérese a continuación.

Esto respondió Faustino 'Tino' Asprilla acerca de ser un 'sugar daddy'

Luego del cuestionamiento de Melissa Martínez, la compañera de Faustino Asprilla en ESPN, el exdelantero respondió con el tono jocoso que siempre lo ha caracterizado.

"Pero si la última que me levanté tenía más años que yo", afirmó el 'Tino'.

Posteriormente, Melissa Martínez le dijo que si es verdad que las mujeres lo han quebrado y él manifestó lo siguiente:

"Yo tengo todo quebrado. Si usted me mira la rodilla derecha, fue la primera que se quebró", expresó mientras se reía.

¿Qué fue exactamente lo que dijo Yuli Ruiz sobre Faustino 'Tino' Asprilla?

En el reality en el que está participando, Yuli Ruiz tuvo una conversación acerca de los 'sugar daddy' y se acordó de una experiencia que, según ella, tuvo con Faustino Asprilla.

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"Da la 'black' para que uno vaya de shopping, eso es una sensación espectacular. Así hacía el 'Tino' Asprilla con Karina y conmigo", declaró la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia.

Sin embargo, apenas unos segundos después, se arrepintió de haber revelado esa información en público.

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