VIDEO: Conductor grabó el momento de la avalancha en Santiago de Chile

Un conductor de Santiago logró grabar con su celular el instante en que el agua lo arrastró y él quedó sin control de la situación. Una avalancha de agua y lodo azotó el sector oriente de Santiago de Chile arrastrando vehículos, buses, motocicletas, árboles y escombros.

Declaran zona de catástrofe tras grave avalancha en Santiago de Chile

El presidente de Chile, Jorge Antonio Kast, declaró zona de catástrofe y ordenó la articulación de todas las autoridades competentes para atender la emergencia. Los equipos de socorro se desplazaron inmediatamente para atender a los afectados y evaluar los daños.

Las medidas incluyen la suspensión de clases en las zonas afectadas, restricciones a la movilidad para facilitar las labores de los organismos de socorro y la declaración de alerta roja en diez comunas.