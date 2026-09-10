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VIDEO: Conductor grabó el momento de la avalancha en Santiago de Chile

Todo empezó por el desbordamiento de quebradas, causado por las fuertes lluvias. Las Condes fue la comuna más afectada.

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
08:02 a. m.
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Un conductor de Santiago logró grabar con su celular el instante en que el agua lo arrastró y él quedó sin control de la situación. Una avalancha de agua y lodo azotó el sector oriente de Santiago de Chile arrastrando vehículos, buses, motocicletas, árboles y escombros.

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Declaran zona de catástrofe tras grave avalancha en Santiago de Chile

El presidente de Chile, Jorge Antonio Kast, declaró zona de catástrofe y ordenó la articulación de todas las autoridades competentes para atender la emergencia. Los equipos de socorro se desplazaron inmediatamente para atender a los afectados y evaluar los daños.

Las medidas incluyen la suspensión de clases en las zonas afectadas, restricciones a la movilidad para facilitar las labores de los organismos de socorro y la declaración de alerta roja en diez comunas.

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