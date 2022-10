De Shakira a Gerard Piqué, la letra completa de “Monotonía”

La esperada canción de Shakira dedicada a Gerard Piqué salió a la luz. "Monotonía" fue el título del tema que la cantante barranquillera lanzó, siendo su primer sencillo que sale al mercado tras su separación con el futbolista del Barcelona.

Con un videoclip que contiene imágenes que simbolizan lo que la ruptura de la relación amorosa significó para la cantante, esta también estuvo acompañada de versos que lanzan un fuerte mensaje al jugador catalán, quien además es el padre de sus hijos, Sasha y Milán.

Letra completa de Monotonía

El video ha causado sensación, y muchos seguidores de la cantante barranquillera estaban esperando con ansias este lanzamiento, ya que se especulaba que toda la canción iría dedicada al jugador.

Con la premier de la canción, hecha en colaboración con el cantante puertorriqueño Ozuna, se confirmó que toda la letra está dedicada a Piqué, quien ya sostiene una nueva relación sentimental tras haber terminado con Shakira.

Aquí la letra de la canción:

No fue culpa tuya ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

Lo tuyo y haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Y lo peor es que

No fue culpa tuya ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

De repente ya no eras el mismo

Me dejaste por tu narcisismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Ehh ehh ehh

Tu distante con tu actitud

Y eso me llenaba de inquietud

Tú no daba ni la mitad

Pero sí sé que di más que tú

Estaba corriendo por alguien

Que por mí ni estaba caminando

Este amor no a muerto pero esta delirando

Ya de lo que había ya no hay na

Te lo digo con sinceridad tu estas frío como en navidad

Es mejor que esto se acabe ya

No me repita la movie otra vez que esa ya la vi

Bebe yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí

Es un adiós necesario lo que un día fue increíble

Se volvió rutinario

No me saben a nada tus labios

Ahora es todo lo contrario

Y lo peor es que

No fue culpa tuya ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

Tu en lo tuyo y haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Y te olvidaste de lo que un día fuimos