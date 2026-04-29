El best seller que redefine la relación con el dinero llega a FILBo 2026: ¿Cuál es?

Las finanzas personales suelen abordarse desde fórmulas técnicas y consejos prácticos, por ello nace una propuesta distinta que irrumpe en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2026.

El empresario y conferencista Luis Fernando Urrego presentará su libro FE: Finanzas Emocionales, una obra que ha logrado posicionarse entre los más vendidos en plataformas digitales en Estados Unidos, América Latina, México, Canadá y Alemania, y que plantea una idea provocadora: los problemas de dinero no comienzan en la cuenta bancaria.

La presentación oficial está prevista para el 1 de mayo a las 11:30 de la mañana en el pabellón 8 de Corferias, en el marco de una de las citas culturales más importantes del país.

Allí, Urrego pondrá sobre la mesa una visión que se aleja del discurso financiero tradicional y que conecta el manejo del dinero con la historia emocional de cada individuo.

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Este es el best seller que concientiza la relación con el dinero

La obra propone que la forma en que las personas ganan, gastan, ahorran o invierten está profundamente influenciada por esas estructuras internas.

Desde esta perspectiva, el dinero no se pierde únicamente por falta de conocimiento, sino también por bloqueos emocionales inconscientes que llevan a rechazarlo, sabotearlo o limitar su crecimiento.

El problema no es solo cuánto dinero se gana o si se sabe administrarlo, sino desde qué historia se construye la relación con él”, plantea el autor, quien invita a identificar esas creencias invisibles para transformarlas y generar resultados distintos.

Uno de los conceptos centrales del libro es la redefinición de la abundancia. Lejos de asociarla exclusivamente con la acumulación de riqueza, Urrego la describe como una forma de vida basada en la gratitud, el equilibrio y el sentido de merecimiento.

En esa línea, la sigla “FE” adquiere un doble significado; no solo alude a las finanzas emocionales, sino también a la capacidad de vivir con certeza y apertura frente a la vida.

¿Quién es el autor de FE: Finanzas Emocionales?

Con más de 15 años de experiencia creando y liderando empresas en Colombia y Estados Unidos, el autor ha dedicado buena parte de su trayectoria a entender por qué muchas personas, incluso con formación y capacidades, no logran alcanzar estabilidad o crecimiento económico.

Su conclusión apunta a un terreno menos visible: las creencias, los patrones familiares y las emociones heredadas.

El libro FE: Finanzas Emocionales surge precisamente de esa búsqueda. A través de un enfoque que integra el pensamiento estructurado del mundo financiero con herramientas de desarrollo humano, coaching y sistemas familiares, Urrego sostiene que las dificultades económicas son, en muchos casos, manifestaciones de heridas emocionales, miedos, culpas y lealtades invisibles que condicionan las decisiones cotidianas.

El autor combina su experiencia empresarial con más de una década de trabajo en procesos de desarrollo personal, lo que le permite ofrecer herramientas aplicables en ámbitos como la inversión, la gestión de activos y la creación de empresas.

Esta mezcla entre conocimiento técnico y habilidades blandas responde a una tendencia creciente en el liderazgo contemporáneo, donde el éxito financiero se entiende como un fenómeno integral.

En paralelo a su faceta como escritor, Urrego es fundador de Inversapp, una startup enfocada en facilitar el acceso a la inversión inmobiliaria en América Latina. Desde allí, ha buscado ampliar las oportunidades para que más personas puedan construir patrimonio y generar ingresos sostenibles, coherente con la visión que expone en su libro.

El éxito alcanzado en plataformas digitales anticipa una alta recepción durante la FILBo 2026. Más allá de las cifras, el interés que despierta la obra parece radicar en su capacidad de tocar un punto sensible: la relación personal con el dinero.