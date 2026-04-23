VIDEO registró el momento en el que un hombre atacó a tiros a una vendedora de chance en Barranquilla

La inseguridad en Barranquilla ha escalado alarmantemente en los últimos días tras registrarse múltiples hechos violentos que mantienen en alerta a la ciudadanía del área metropolitana.

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El caso más reciente involucra a una mujer de 29 años, vendedora de chance, quien sobrevivió a un ataque armado mientras trabajaba en un tour turístico de la ciudad.

Este ataque se suma a una tendencia creciente de criminalidad que mantiene desbordados los índices de inseguridad en Barranquilla y su área metropolitana. Los asaltos a mano armada y las extorsiones se han intensificado, generando preocupación tanto en residentes como en comerciantes de la zona.

Así fue el ataque de una vendedora de chance a manos de su pareja

De acuerdo con las autoridades, la víctima se encontraba en su lugar de trabajo cuando un hombre descendió de una motocicleta y disparó directamente contra ella.

La joven fue trasladada de urgencia a una clínica cercana donde logró ser estabilizada.

Las investigaciones preliminares descartan la extorsión como móvil del atentado, apuntando en cambio hacia un conflicto personal, dado que la víctima había sostenido una discusión con su pareja sentimental días antes del incidente.

"Hay unas dinámicas de criminalidad que se vienen desarrollando en el área metropolitana y en el departamento del Atlántico y van a continuar quizás con mayor intensidad. El principio de año ha sido muy violento y hemos visto expresiones de violencia homicida de varia intensidad en distintos municipios del departamento", explicó Luis Trejos, investigador de seguridad ciudadana.

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Entre los casos más recientes se encuentra el asesinato de un tendero en el municipio de Malambo y el asalto a mano armada contra un ciudadano en el norte de Barranquilla, específicamente en una zona donde existe prohibición de circulación de parrilleros en motocicletas, medida que evidentemente no ha sido suficiente para contener la ola delictiva.

La ciudadanía barranquillera ha manifestado su preocupación y exige mayor intervención de las autoridades para frenar esta escalada de violencia que amenaza la seguridad cotidiana en una de las principales ciudades del Caribe colombiano.

Las autoridades continúan investigando los diferentes casos mientras implementan medidas para contrarrestar el incremento de la actividad criminal en la región.