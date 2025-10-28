Sigue el rifirrafe entre Pizarro y Corcho por encabezar la lista de la izquierda al Senado: esto dijeron

En el Pacto Histórico no logran ponerse de acuerdo sobre quién debe encabezar la lista al Senado, entre la congresista María José Pizarro y la exministra de Salud Carolina Corcho, para el periodo 2026-2030.

La excandidata Corchó recordó en rueda de prensa que “quien encabece la lista al Senado debe estar respaldado por el voto popular y, por tanto, debe ser la mujer u hombre que más votos haya sacado en la consulta popular por debajo del ganador. Ese es el acuerdo”.

Declaraciones con las que no estaría de acuerdo la senadora María José Pizarro, puesto que habría renunciado a sus aspiraciones presidenciales para liderar la bancada del senado, como fue acordado en una reunión del Comité Político del pacto, realizada a finales de septiembre.

“Sencillamente hay unos acuerdos y, cuando uno se somete en el marco de un proceso electoral se somete a ciertos acuerdos y los acuerdos se cumplen, indicó la congresista, que acompañó a Iván Cepeda a votar el día de consultas.

¿Qué dicen desde el Pacto Histórico?

Desde la coalición de Gobierno despejaron las dudas y, aunque no revelaron un nombre, le habían dado un guiño a la senadora Pizarro, explicando que respetaran a los que llegaron en la reunión de finales de septiembre:

“El Comité Político del Pacto Histórico, conforme al acuerdo radicado en la Registraduría Nacional el pasado 26 de septiembre, tomará de manera unitaria y transparente la decisión sobre la cabeza de lista al Senado en sus próximas sesiones”.

¿Qué otros nombres suenan con fuerza para el Senado por el Pacto Histórico?

Tras la consulta realizada el domingo, para los estamentos de Presidencia, Cámara y Senado, a este último habían recibido un mayor número de votos Pedro Flores, Patricia Caicedo, Wilson Arias, Laura Ahumada, Walter “Waly” Rodríguez, Aida Avella, Ferney Silva, Esmeralda Hernández, que irían en ese orden de respetarse los acuerdos de paridad.