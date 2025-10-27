CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué candidatos obtuvieron más de votos en las consultas del Pacto Histórico? Apuntan al Senado, Cámara y Presidencia

Tras conformar sus listas cerradas al Senado y Cámara, los candidatos tendrán que enfrentarse a otros partidos en las urnas.

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
01:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Nuevos rostros del Pacto Histórico empezarían a encaminarse al Congreso, tras el mecanismo de consultas, que solicitó la coalición y se desarrolló este domingo, 26 de octubre.

De la jornada participaron poco más de 2’700.000 personas, que tuvieron la oportunidad de elegir a sus candidatos de preferencia en tres estamentos: Presidencia, Senado y Cámara.

Registrador responde a Petro sobre “falta de preparación” para realizar las consultas: “Trabajamos de sol a sol”
RELACIONADO

Registrador responde a Petro sobre “falta de preparación” para realizar las consultas: “Trabajamos de sol a sol”

El senador Iván Cepeda fue elegido precandidato presidencial del pacto y podría participar de la consulta del frete amplio de marzo próximo, junto a los precandidatos de otros partidos de centro-izquierda, si el Concejo Nacional Electoral (CNE) lo autoriza

En su discurso, advirtió que no seguirá las mismas dinámicas de otros candidatos: “No voy a ir a debates, lo digo de una vez, claramente, a insultarme con otros precandidatos, ni a amenazarlos, ni a denigrarlos. Los ret6o a hablar sobre ideas, propuestas y conceptos de país”.

¿Qué rostros apuntan al Congreso tras la consulta del domingo?

Si se respetan los acuerdos de paridad, podrían encabezar la lista al senado María José Pizarro o Carolina Corcho y, dependiendo del número de votos que la lista cerrada del Pacto Histórico consiga en las elecciones al Congreso de marzo, les seguirían Pedro Flores, Patricia Caicedo, Wilson Arias, Laura Ahumada, Walter “Waly” Rodríguez, Aida Avella, Ferney Silva, Esmeralda Hernández, entre otros.

Mientras, a la Cámara, los candidatos que obtuvieron un mayor número de votos y, por tanto, tendrían mayor oportunidad de conseguir una curul son: María Fernanda Carrascal, Laura Daniela “Lalis” Beltrán, María del Mar Pizarro, Daniel Mauricio Monroy y Heráclito Landinez.

Autoridades responden a acusaciones de sabotaje de Armando Benedetti por desarrollo de consultas electorales
RELACIONADO

Autoridades responden a acusaciones de sabotaje de Armando Benedetti por desarrollo de consultas electorales

Desde el Pacto cuestionaron el desarrollo de la consulta:

Al final de la jornada, en X, el presidente Gustavo Petro advirtió que “la registraduría aún no está preparada, ni en su software ni en su aparato administrativo para garantizar el voto libre del pueblo” y el ministro del Interior, Armando Benedetti, añadió que se presentaron “muchos problemas, que en elecciones pasadas no había visto que se presentaran”.

Declaraciones que fueron debatidas con estadísticas por el registrador nacional, Hernán Penagos: “Nunca se tuvieron dificultades en materia de software o relacionadas con temas informáticos. El procesamiento se llevó a cabo de manera tranquila, sin mayores dificultades, y durante todo el día la ciudadanía pudo ejercer su derecho al voto. Sí, hubo mesas de votación con mayor afluencia, pero se fraccionaron y las personas pudieron ejercer su derecho al voto”.

Y precisó que, habiendo acordado el número de mesas que serían abiertas con el Pacto Histórico, se imprimieron “siete millones de tarjetones se y votaron algo más de 2’700.000 personas”. Por lo que “nunca faltaron en ninguna mesa de votación”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Bogotá

Intolerancia sin límite: la historia de Duván, el joven asesinado mientras celebraba a su equipo de fútbol

Cali

Cayó alias Gramo, sería el cerebro del atentado terrorista contra la Escuela Militar de Aviación en Cali

Temblor en Colombia

¡Tembló en Colombia hoy 27 de octubre de 2025! Estos son las zonas que se 'sacudieron'

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 27 de octubre de 2025

¡Usted podría estar celebrar luego del sorteo del Super Astro Sol de este 27 de octubre! Descubra el resultado exacto.

Israel

Hamás le entregará a Israel otro cuerpo de un rehén en Gaza: ¿Cuántos faltan?

El grupo armado ha indicado que la búsqueda en los escombros ha sido difícil.

EPS

Laboratorios denuncian deudas por 4.2 billones de pesos de las EPS

Aida Victoria Merlano

Reconocida influencer reveló comprometedoras conversaciones con expareja de Aida Victoria Merlano

Fútbol

Giro radical en la vida de Dani Alves tras estar en prisión: video reveló a qué se dedica ahora