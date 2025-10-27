¿Qué candidatos obtuvieron más de votos en las consultas del Pacto Histórico? Apuntan al Senado, Cámara y Presidencia

Nuevos rostros del Pacto Histórico empezarían a encaminarse al Congreso, tras el mecanismo de consultas, que solicitó la coalición y se desarrolló este domingo, 26 de octubre.

De la jornada participaron poco más de 2’700.000 personas, que tuvieron la oportunidad de elegir a sus candidatos de preferencia en tres estamentos: Presidencia, Senado y Cámara.

El senador Iván Cepeda fue elegido precandidato presidencial del pacto y podría participar de la consulta del frete amplio de marzo próximo, junto a los precandidatos de otros partidos de centro-izquierda, si el Concejo Nacional Electoral (CNE) lo autoriza

En su discurso, advirtió que no seguirá las mismas dinámicas de otros candidatos: “No voy a ir a debates, lo digo de una vez, claramente, a insultarme con otros precandidatos, ni a amenazarlos, ni a denigrarlos. Los ret6o a hablar sobre ideas, propuestas y conceptos de país”.

¿Qué rostros apuntan al Congreso tras la consulta del domingo?

Si se respetan los acuerdos de paridad, podrían encabezar la lista al senado María José Pizarro o Carolina Corcho y, dependiendo del número de votos que la lista cerrada del Pacto Histórico consiga en las elecciones al Congreso de marzo, les seguirían Pedro Flores, Patricia Caicedo, Wilson Arias, Laura Ahumada, Walter “Waly” Rodríguez, Aida Avella, Ferney Silva, Esmeralda Hernández, entre otros.

Mientras, a la Cámara, los candidatos que obtuvieron un mayor número de votos y, por tanto, tendrían mayor oportunidad de conseguir una curul son: María Fernanda Carrascal, Laura Daniela “Lalis” Beltrán, María del Mar Pizarro, Daniel Mauricio Monroy y Heráclito Landinez.

RELACIONADO Autoridades responden a acusaciones de sabotaje de Armando Benedetti por desarrollo de consultas electorales

Desde el Pacto cuestionaron el desarrollo de la consulta:

Al final de la jornada, en X, el presidente Gustavo Petro advirtió que “la registraduría aún no está preparada, ni en su software ni en su aparato administrativo para garantizar el voto libre del pueblo” y el ministro del Interior, Armando Benedetti, añadió que se presentaron “muchos problemas, que en elecciones pasadas no había visto que se presentaran”.

Declaraciones que fueron debatidas con estadísticas por el registrador nacional, Hernán Penagos: “Nunca se tuvieron dificultades en materia de software o relacionadas con temas informáticos. El procesamiento se llevó a cabo de manera tranquila, sin mayores dificultades, y durante todo el día la ciudadanía pudo ejercer su derecho al voto. Sí, hubo mesas de votación con mayor afluencia, pero se fraccionaron y las personas pudieron ejercer su derecho al voto”.

Y precisó que, habiendo acordado el número de mesas que serían abiertas con el Pacto Histórico, se imprimieron “siete millones de tarjetones se y votaron algo más de 2’700.000 personas”. Por lo que “nunca faltaron en ninguna mesa de votación”.