Sincelejo cumple más de dos meses sin muertes por sicariato

En un giro histórico para la ciudad, Sincelejo acumula más de dos meses consecutivos sin registrar un solo homicidio bajo la modalidad de sicariato, consolidando una tendencia sostenida a la baja en los delitos de alto impacto que anteriormente afectaban la tranquilidad de sus habitantes.

​La cifra cobra relevancia al compararse con el panorama crítico vivido en el año 2023. Durante ese periodo, la capital sucreña reportaba niveles alarmantes de violencia urbana, registrando en promedio un asesinato por sicariato cada 18 horas.

​Este alarmante panorama mantenía a la ciudadanía en un estado constante de zozobra e inseguridad, marcado por el accionar desmedido de estructuras criminales.

​El drástico cambio en las estadísticas delictivas se evidencia en el último reporte de las autoridades locales, el cual confirma que el evento más reciente bajo esta modalidad ocurrió el pasado 20 de agosto de 2026. Desde esa fecha, el marcador de sicariatos en la ciudad se ha mantenido en cero, marcando un hito sin precedentes en la historia reciente de la administración municipal y el control territorial.

Una política integral de seguridad

​El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, subrayó que estos resultados históricos son gracias a la implementación rigurosa de una política integral de seguridad. Esta estrategia ha estado fundamentada en la operatividad continua del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, una articulación interinstitucional diseñada para desarticular las bandas delincuenciales y contener la operatividad de las redes de microtráfico y extorsión en el municipio.

​El mandatario municipal, resaltó la labor de la Policía Nacional y las demás fuerzas del Estado, enfatizando que este es un trabajo interinstitucional que combina el uso legítimo de la fuerza y los programas sociales. "Somos y seremos duros con los problemas y suaves con las personas", anotó el mandatario, al tiempo que reafirmó que la vida es el bien superior del ser humano y por eso está trabajando cada día desde el día uno de su gobierno.

​El objetivo principal del alcalde Yahir Acuña, radica en sostener esta dinámica de tranquilidad institucional, fortaleciendo la presencia policial en los barrios críticos, la inteligencia militar y la participación comunitaria para garantizar un entorno seguro y próspero para todos los sincelejanos.