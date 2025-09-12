Los años de cárcel que pagará hombre que violó e intentó matar a una joven en hostal de Buenaventura

En las últimas horas, un hombre identificado como Stevan Riascos Hernández, de 25 años, fue sentenciado a 18 años y cinco meses de prisión por el brutal ataque sexual y físico que sufrió una joven de 20 años el pasado 3 de agosto en Buenaventura, Valle del Cauca.

La decisión de la sentencia fue tomada por un juez penal de conocimiento luego de que el procesado aceptara su responsabilidad en el atroz hecho.

La Fiscalía General de la Nación demostró que no se trató de un hecho aislado ni circunstancial, sino de un ataque premeditado, violento y sostenido, registrado incluso por cámaras de seguridad.

Cámaras de seguridad delataron a violador en Buenaventura

Los videos de cámaras de seguridad dejaron en evidencia cómo el agresor sometió a la víctima, la arrastró por el piso y la golpeó hasta dejarla inconsciente en una habitación de un hostal del corregimiento Bendiciones.

De acuerdo con la investigación, la joven había pedido a un amigo que la llevara a su casa después de departir con un grupo de conocidos.

Fue entonces cuando Riascos Hernández insistió en transportarla, pese a que no era cercano a ella. Con varias excusas sobre la falta de vehículos disponibles, logró convencerla de subirse con él a una motocicleta.

La ruta que debía llevarla a su vivienda terminó desviada hacia un hostal.

Joven fue abusada y golpeada brutalmente en hostal de Buenaventura

De acuerdo con la investigación, una vez llegaron al lugar en el que el hombre iba a cometer el abuso, el agresor la golpeó salvajemente hasta dejarla inconsciente, para accederla. Los violentos hechos que quedaron grabados por las cámaras del establecimiento.

Según el reporte fiscal, la mujer fue arrojada, golpeada, manipulada y luego arrastrada por el suelo mientras intentaba defenderse.

Cuando la joven despertó logró salir del sitio por sus propios medios y pedir ayuda.