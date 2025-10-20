Socavación cerca de estación Poblado afecta operación del Metro de Medellín

La operación de la línea A del Metro de Medellín se encuentra parcialmente suspendida entre las estaciones Poblado y Aguacatala, debido a una socavación detectada bajo la vía férrea en un punto cercano a la calle 4 Sur.

Equipos técnicos del Metro, junto con personal de la Secretaría de Infraestructura del Distrito y del Área Metropolitana, se encuentran en el sitio evaluando la afectación.

De manera paralela, el Área Metropolitana tenía previsto iniciar trabajos en otro punto crítico sobre el río cercano al lugar del incidente, lo que podría facilitar una intervención inmediata en la zona afectada.

Autoridades monitorean socavación en vía férrea del Metro

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de su cuenta de X que se están atendiendo 17 puntos críticos en el río, con una inversión garantizada de $150 mil millones para mitigar riesgos y avanzar en soluciones estructurales.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y se espera un reporte técnico que permita definir los próximos pasos para restablecer el servicio completo del Metro.

El alcalde también informó a través de su cuenta en X que fue notificado por el gerente del Metro, Tomás Elejalde, sobre la situación.

Como medida preventiva, se limitó el servicio en tres estaciones: Aguacatala, Ayurá y Envigado. Actualmente, el sistema opera en dos tramos: entre Niquía y Poblado, y entre Aguacatala y La Estrella.

A través de sus redes sociales, el Metro de Medellín informará la reanudación del servicio en las estaciones que fueron limitadas.