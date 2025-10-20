CANAL RCN
Colombia Video

Socavación cerca de estación Poblado afecta operación del Metro de Medellín

Como medida preventiva, el Metro de Medellín limitó el servicio en tres estaciones.

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
12:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La operación de la línea A del Metro de Medellín se encuentra parcialmente suspendida entre las estaciones Poblado y Aguacatala, debido a una socavación detectada bajo la vía férrea en un punto cercano a la calle 4 Sur.

Imputados por presunto caso de megacorrupción en Medellín podrían ser enviados hoy a la cárcel
RELACIONADO

Imputados por presunto caso de megacorrupción en Medellín podrían ser enviados hoy a la cárcel

Equipos técnicos del Metro, junto con personal de la Secretaría de Infraestructura del Distrito y del Área Metropolitana, se encuentran en el sitio evaluando la afectación.

De manera paralela, el Área Metropolitana tenía previsto iniciar trabajos en otro punto crítico sobre el río cercano al lugar del incidente, lo que podría facilitar una intervención inmediata en la zona afectada.

Autoridades monitorean socavación en vía férrea del Metro

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de su cuenta de X que se están atendiendo 17 puntos críticos en el río, con una inversión garantizada de $150 mil millones para mitigar riesgos y avanzar en soluciones estructurales.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y se espera un reporte técnico que permita definir los próximos pasos para restablecer el servicio completo del Metro.

Judicializados funcionarios y contratistas por irregularidades en recursos de los bomberos de Itagüí
RELACIONADO

Judicializados funcionarios y contratistas por irregularidades en recursos de los bomberos de Itagüí

Programe sus recorridos en Medellín para este 20 de octubre

El alcalde también informó a través de su cuenta en X que fue notificado por el gerente del Metro, Tomás Elejalde, sobre la situación.

Como medida preventiva, se limitó el servicio en tres estaciones: Aguacatala, Ayurá y Envigado. Actualmente, el sistema opera en dos tramos: entre Niquía y Poblado, y entre Aguacatala y La Estrella.

A través de sus redes sociales, el Metro de Medellín informará la reanudación del servicio en las estaciones que fueron limitadas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Paloma Valencia

Catherine Juvinao revela nuevos detalles sobre las amenazas de muerte en su contra que afectan también a Paloma Valencia y al contralor

Asesinatos en Colombia

Investigan el asesinato de un hombre y su hijo que fueron torturados en una finca de Tolima

Canal RCN

Luto en el Canal RCN: falleció camarógrafo de Buen Día Colombia y le rindieron sentido homenaje

Otras Noticias

Donald Trump

"Más le vale cuidarse o tomaremos acciones muy serias": Trump vuelve a amenazar a Petro y confirma corte de pagos a Colombia

El presidente de Estados Unidos volvió a hablar sobre su homólogo colombiano y los resultados de la controvertida lucha antidrogas durante su gobierno.

Champions League

Luis Díaz va por el récord en la Champions League: ya igualó a Falcao García

El colombiano celebró un nuevo gol en la victoria de Bayern Múnich ante Brujas de Bélgica y se acerca a un prestigioso récord que posee Jackson Martínez.

Artistas

Preocupación: reconocida actriz reveló que su cáncer hizo metástasis

Banco de la República

Llaves registradas en Bre-B: cómo puede borrarlas o cambiarlas de banco

Historias

¿Cuál es el mejor arroz para deportistas: blanco o integral?